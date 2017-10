Rafael Manjarrez le cantó a su tierra natal, La Jagua del Pilar

El abogado y compositor de música vallenata, Rafael Manjarrez, es orgullo de La Jagua el Pilar (La Guajira), su tierra natal, a la que le cantó en la noche de este sábado 14 de octubre a en el Festival Floclórico Vela de Marquesote.

Rafa Manjarrez, como le dicen en el mundo artístico, es considerado el alma viva de este municipio, y junto al famoso Emiliano Zuleta es uno de los personajes ilustres de esta tierra guajira.

A Manjarrez Mendoza le rindieron homenaje este sábado en La Jagua el Pilar, donde cantó su más emblemáticas canciones, temas clásicos del género vallenato, como ‘Simulación’, ‘Benditos versos’, ‘Desenlace’, ‘Vuelve’, ‘Así no es ella’, ‘Mi alma en pleno’, ‘Mil versos de olvido’, ‘Indecisión’, ‘Ausencia sentimental’, ‘Señora’, entre otros.

Fue enaltecido en su pueblo por el alcalde José Amiro Morón Núñez, ante cientos de asistentes, por haberle aportado tanta riqueza cultural al folclor de Colombia, “por engrandecer el folclor vallenato, llevar al mundo esas letras que enamoran y hablan de nuestro municipio”, reza la distinción que le fue entregada en la versión XII del Festival Folclórico Vela de Marquesote.

Juan Carlos Travecedo, mánager de Rafa Manjarrez, dijo que la presentación de este compositor el sábado fue excelente, y además se sintió muy a gusto “en el que es sin duda uno de los pueblos más tranquilos y hermosos del país”.

UN RAFA COMPLACIDO

Para el gran cantautor de música vallenata, Rafael Manjarrez, a quien le han grabado sus composiciones las figuras más representativas del género, su tierra ha sido la principal fuente de inspiración de sus letras.

De hecho a Vela de Marquesote, en cuyo honor se realiza este Festival, Rafa la ha incluido en varias de sus composiciones.

“El hecho de que el Festival tenga el nombre de un fenómeno geográfico muy de mi pueblo, muy nuestro, como es La Vela de Marquesote, y que sea parte temática de mis canciones que casi siempre yo menciono; primero en ‘Simulación’, y después en muchos otros temas, me genera mucha satisfacción, porque de alguna manera me siento ligado a esa denominación; no tengo ningún tema que se llame ‘La Vela de Marquesote’, pero sí lo menciono como contenido de mis obras, y sé claramente que al Festival se le puso el nombre en honor a eso”, expresó Manjarrez.

ORIGEN DEL NOMBRE

Se le llama Vela de Marquesote a la figura de vela que ‘pinta’ el Río Marquesote sobre un cerro, cuando llueve en la municipalidad de La Jagua del Pilar.

Por esa razón el Festival Vallenato de esta localidad adopta ese nombre, Vela de Marquesote, y se realiza desde el 12 de octubre de cada año, en el marco de las Fiestas Patronales de la Virgen del Pilar.

La Vela de Marquesote se forma cuando el río está crecido, y entonces se alcanza a ver la vela en el chorro del agua que cae del cerro al río.

Cuando esto sucede, la gente dice: “Mira como está el río, viene ‘bordiao’”, porque la Vela de Marquesote se alcanza a ver en la distancia. El río se llama Marquesote, explica Juan Carlos Travecedo.

TIERRA HISTÓRICA

En el Decimosegundo Festival Vela de Marquesote han sido homenajeados Matildelina, Toño Salas, Rafael Salas, Camilo Zuleta, Francisco Balcázar, César Guillermo López Lora, Juan Segundo Lagos, Los Hermanos Zuleta, Poncho y Emiliano, y en la reciente oportunidad el maestro Emiliano Zuleta Baquero.

Este evento folclórico trabaja por el rescate de la piqueria vallenata, destacó por su parte el alcalde José Amiro Morón Núñez.

La Jagua del Pilar es un hermoso municipio de más de 4.200 habitantes, ubicado en el sur del departamento de La Guajira.

Sus residentes viven de la agricultura: maíz, melón, yuca y muchos cultivos de pancoger. Otros tantos viven de la ganadería.

Está distante 190 kilómetros de Riohacha, su capital de La Guajira.

ALGO MÁS DEL FESTIVAL

El Festival Vela de Marquesote cuenta con los concursos de Acordeón Aficionado, Piqueria y Canción Inédita.

Sus actividades son acompañadas de actividades religiosas, como la misa en honor a la Virgen del Pilar, procesión, concierto de alabanza y adoración, además de un desfile inaugural por las calles del pueblo y concurso de bandas.