Rapera es criticada por seguir cantando mientras su bailarina convulsiona

La rapera Iggy Azalea se convirtió en blanco de fuertes críticas por seguir su presentación en Río de Janeiro, Brasil, mientras que una de sus bailarinas estaba tendida en el suelo del escenario.

La cantante australiana se encontraba interpretando su canción ‘Black Widow’, cuando de repente una de sus bailarinas se desploma y empieza a convulsionar. Una de sus compañeras se agacha de inmediato para asistirla.

La artista tardó unos segundos en darse cuenta y al percatarse del incidente pidió un médico.

Lo que molestó a los seguidores fue que Iggy continuó su show como si nada hubiese pasado. Minutos después, sus asistentes subieron al escenario para brindarle los primeros auxilios a la bailarina y se dio por terminado el concierto.

Tras las criticas que recibió en redes sociales, la rapera compartió un comunicado en el que aclara lo sucedido. “Pensé que se había caído y que se le había torcido un tobillo. Estamos sacudidos por lo ocurrido, pero por suerte ella está bien”, escribió en Instagram.

“A veces me siento agotada de este mundo. Parece que todo lo que hago es una oportunidad para que la gente me diga que soy una porquería, que mi música apesta, que mi ropa es fea, que no importo y que soy una persona horrible”, puntualizó.

En este video quedó registrado el momento: