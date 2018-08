Ellos son los nuevos integrantes del Canal RCN

Tras conocerse que 'Muy buenos días', matutino conducido por Jota Mario Valencia, Laura Acuña y Adriana Betancur, saldría del aire en los próximos días, ya empezaron a conocerse nuevos detalles del nuevo programa que reemplazará ese espacio y sus presentadores.

Según se conoció, el Canal RCN estrenará su nueva apuesta para las mañanas, y tendrá como novedad la participación de Yaneth Waldman e Iván Lalinde como presentadores principales.

Hola gente!!!

Aquí les empiezo a mostrar cositas, piezas de lo que estamos haciendo para ustedes, estamos en un trabajo fuerte para que ustedes siempre la pasen bien con nosotros!!!

En septiembre #pègatealonuevo del @CanalRCN pic.twitter.com/BoiCZB2oO3 — Iván Lalinde Gallego (@IvanLalindeG) 16 de agosto de 2018

Se trata del programa "'El desayuno', una producción que se emitirá de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana hasta el mediodía, y el contenido es ambicioso con información de temas varios. Incorporan las noticias del día, con flashes, sin noticiero como existe actualmente de hora y pico", indicó la Negra Candela en su blog Pasaelchisme.

En el blog, la periodista también asegura que se incorpora al programa Jessica de la Peña, Andrea Jaramillo, Ángela Cardozo, Marcela McCausland, Sebastián Parra, Camilo Angulo, entre otros.

Aunque el canal no se ha pronunciado para confirmar o desmentir la información, Yanet publicó en su Instagram una imagen que comprobaría que estos sí serán las nuevas caras de RCN.

“Nunca digas “nunca”. No estaba en mis planes, de hecho estaba chuleado este capítulo en mi vida. Cuando Iván me empezó a coquetear le dije ¡NO! ¿Estas loco? Y Me contagió de su locura y me enamoré locamente del proyecto y de todo lo mágico que trae el Canal RCN en esta nueva etapa.

Regresé a mi casa de tantos, tantísimos años y mi camiseta que tenía guardada en un cajón con llave, reluce como nunca. Me siento orgullosa de sus nuevas cabezas, del amor y el empuje que le están metiendo al canal que tanta fantasía nos ha dado a través de la historia”, afirmó Waldman.