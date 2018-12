Reconocida actriz presentó oficialmente a su novia y revolucionó las redes

Sorprendidos quedaron cientos de seguidores de la actriz venezolana Marianela González, recordada por su protagónico en la telenovela ‘Dulce Amor’, quien compartió en redes una foto junto a su pareja, la escritora colombiana Amalia Andrade.

En la imagen, que ya cuenta con más de 30 mil ‘me gusta’, se ve a la actriz dándole un beso a su novia en lo que parece una velada romántica. Ambas lucen atuendos blancos y una corona de flores en la cabeza.

Lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que Marianela acompañó la foto, pues demuestra que la relación se encuentra en su mejor momento.

“Y hoy celebro cada vivencia, cada recuerdo, cada caída y cada renacer. Celebró lo que fui, lo que hoy me convierte en lo que soy, lo que deje de tener, lo que tengo y lo que vendrá. Celebró que nada me detiene, nada me frena, ni me encierra y llegare donde quiera. Celebró cada persona que llegó a mi vida, las que se fueron y las que aún siguen a mi lado. Y hoy más que nunca te celebró a ti...”, escribió junto a la postal.

Aunque en varias ocasiones la actriz ya había compartido fotos junto a su novia, solo hasta ahora publican oficialmente que tienen una sólida relación.

Varios seguidores aprovecharon la publicación para felicitar a la feliz pareja.

Marianela González, también es recordada por su participación en la primera temporada de la ‘Ley del corazón’ de RCN.