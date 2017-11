¡Regresó para quedarse! Jhogy Style presenta su nuevo tema 'No me enamoro'

Luego de aproximadamente 8 meses sin saber de él, ahora Jhogy Style regresa con más fuerza para quedarse en la cima de todos los medios y plataformas, que lo perfilan como uno de los nuevos talentos de la música urbana.

Con su sencillo ‘No me enamoro’, este cartagenero de corazón pretende robarse la atención del público que desde ya baila y canta el tema, que con solo una semana de lanzamiento cuenta con más de 12 mil reproducciones en YouTube.

Recordado por su participación en ‘A otro nivel 2016, programa musical de Canal Caracol, Jhogy se ha ganado el cariño de seguidores de Cartagena, Medellín, Bogotá, entre otras ciudades, donde está sonando fuerte su sencillo y en las que estará cumpliendo con varios compromisos.

‘No me enamoro’, es la primera canción con la que el cartagenero hace su debut para luego lanzar el álbum completo denominado ‘La realidad de la vida’, compuesto por 12 temas de su autoría, que espera sean del agrado de todos sus fans.

“Este primer tema cuenta la historia de un joven que quiso hacer las cosas bien con su pareja, pero ella salió con otro chico, porque a él como cantante no le estaba yendo bien. Pasó el tiempo y el chico se reencuentra con la mujer, pero este ya es un gran cantante famoso. El video es mucha rumba pero se desata a la vez una gran historia”, contó Jhogy a El Universal.

Agregó que el clip fue grabado en una mansión a las afueras de Bogotá y que hubo más de 70 personas entre extras y figurantes.

En cuanto a la modelo principal, reveló que fue un poco exigente, por lo que después de varios casting la elegida fue Sofía Cuello, finalista de Colombia Next Top Model, con la que además se rumoraba que mantenía una relación amorosa, pues fueron vistos fuera de grabaciones juntos. Sin embargo, el romance nunca se confirmó, pero Jhogy confesó que fue una forma de generar expectativa para el lanzamiento de ‘No me enamoro’.

SIGUEN LOS PROYECTOS

Actualmente Jhogy reside en Bogotá, pero aclara que nunca ha dejado de lado “su Costa Caribe”, pues fue donde arrancó su carrera y se siente muy agradecido por la acogida y el apoyo. Es por eso que entre sus proyectos está la realización de un feat con artistas de champeta como Kevin Flórez, de quien asegura es muy amigo, y con Bazurto All Stars.

“Con Kevin tengo mucho contacto porque nos hemos vuelto muy amigos, por lo que decidimos trabajar juntos. Sería algo de urbano con champeta. Muy de la costa”, dijo el intérprete.

Por otro lado, manifestó que en México no solo se le han abierto las puertas en la industria musical sino también en la televisión.

“Hay un proyecto para México el próximo año, con la nueva temporada de una reconocida serie juvenil, en la que les interesa meter la propuesta del cantante reguetonero paisa. Entonces estoy a la espera de que se realice”, aseguró.

Además dijo que está trabajando de la mano de Dj Tra en una empresa de producción y piensa realizar videosclips de las 12 canciones que conforman el álbum, usando como principal escenario los hermosos paisajes de Cartagena.

“Estoy lleno de proyectos en el extranjero, pero eso no quiere decir que dejaré de lado a Colombia, ya que es el país que me ha dado todo lo que tengo”, puntualizó.

MÁS DE JHOGY

Nació en Andes, Antioquia pero nunca tuvo la oportunidad de conocerlo porque fue desplazado por la violencia y después de haber trabajado un tiempo en Medellín, viajó con su familia a Cartagena, cuando tenía 8 años.

“El pueblito que me vio crecer se llama Arroyo de las Canoas, donde a pesar de haber sido el único muchacho de piel blanca, siempre he considerado que llevo mi sangre afrodescendiente por dentro”, afirmó el reguetonero.

Hace 3 años viajó a Bogotá en busca de sus sueños y actualmente se encuentra trabajando con productores de la talla de Dj Buxxi y Dj Tra, quienes estuvieron presente en los primeros pasos del cantante J Balvin.

ASÍ FUE SU PASO POR EL REALITY

Por medio de la empresa disquera “Martha Lucia Velandia” -manager nacional- y Carlos Gutiérrez -manager internacional- fue inscrito en el reality, pasando exitoso por todos los filtros hasta llegar al ascensor.

Cuando cantó el tema ‘Fanática Sensual’ descrestó a los jurados logrando que estos oprimieran el botón verde que le dieron el pasaje directo ‘A Otro Nivel’.

Sin embargo, en su primera gala oficial se le vio un poco enfermo por lo que no pudo demostrar todo su talento en tarima.

Yo tenía el presentimiento de que ese día iba a salir del reality porque me sentía muy mal con un resfriado, de igual manera intenté mostrar lo mejor de mi, pero al final no tuve suerte y salí”, declaró en su momento el artista.

Aquí te dejamos el video de ‘No me enamoro’ por si no lo has visto.