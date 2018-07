Candidatas a Capitana Nacional del Mar 2018 llegaron a Santa Marta

Con muchas expectativas llegaron a Santa Marta las candidatas que aspiran al primer título de la Capitanía Nacional del Mar 2018, representando a sus respectivos departamentos y ciudades, certamen que se encuentra dentro de la celebración de la versión número 58 de la Fiesta del Mar.

La programación de este concurso inició con la bienvenida de las capitanas que competirán por el ‘quepis nacional del mar’ que será disputado durante estos días y hasta el 29 de julio, tiempo en donde tendrán la oportunidad de demostrar sus talentos en diferentes disciplinas náuticas y de ‘enamorar’ a los samarios con su belleza, carisma y alegría.

Andrea Corredor Villa, Capitana Distrital de Santa Marta y anfitriona de este certamen, fue la encargada de dar la bienvenida a las aspirantes que llegaron al Aeropuerto ‘Simón Bolívar’.

Este recibimiento estuvo acompañado de la alegría del grupo de danza ‘Dumbira’, de Taganga, compuesto por niños que bailaron mientras las jóvenes arribaban a tierra samaria.

“Me siento muy segura y confiada porque me he preparado muy bien para desempeñar un excelente papel en la Fiesta del Mar; he estudiado mucho acerca de mi ciudad, de nuestro legado histórico y cultural, además de leer información adicional sobre mi tierra. A parte de los deportes náuticos pienso que la Capitana del Mar debe ser una mujer que ame a Santa Marta y que pueda venderla a nivel internacional turísticamente”, expresó Andrea Corredor Villa.

María Isabel Pardo Mahecha, representante de Santander y Loren Dayanna Londoño Busto, capitana de Cundinamarca, fueron dos de las candidatas que llegaron muy felices al aeropuerto de la ciudad ‘Dos veces Santa’ para realizar su mejor papel en la Capitanía Nacional del Mar; las otras jóvenes participantes llegaron hasta el Centro Comercial Buenavista, lugar en donde realizaron una pasarela y se presentaron ante el público asistente al evento.

VISITA A LA QUINTA DE SAN PEDRO

En su primer día de visita a la ciudad, las doce aspirantes a convertirse en nueva Capitana Nacional del Mar, tuvieron la oportunidad de conocer a la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde realizaron un recorrido por sus locaciones.

Muy complacidas se mostraron mientras caminaban por cada uno de los rincones de la última morada de ‘El Libertador’, a la vez que iban aprendiendo más de la historia que guarda este lugar y en general, la de nuestro país.

Justamente, esta visita tuvo lugar en el marco de la celebración del Natalicio número 235 de Simón Bolívar, que se conmemoró ayer y por lo que la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo realizó una celebración especial anoche.

Mientras que las candidatas recorrían a la Quinta de San Pedro Alejandrino, Piedad Zubiría, representante de La Guajira, sobre su participación en este concurso que engalana la Fiesta del Mar en Santa Marta, manifestó que “Es difícil, porque es primera vez que estoy en un concurso de esta magnitud, pero es una experiencia hermosa. La nueva Capitana Nacional del Mar debe ser una mujer guerrera, fuerte, empoderada y que pueda desenvolverse en todos los deportes náuticos”.

Agregó, que lo que más resaltaría de la ciudad si llega a ser la ganadora, es “su gente espectacular y hermosa; de hecho quedo impresionada con la humildad que tienen los samarios”.

Entretanto, Loren Londoño Bustos, candidata por Cundinamarca, expresó: “De Santa Marta, conozco que es la ciudad más antigua de Colombia y que vienen muchos turistas a visitarla. Invito a todos a que vengan a visitar Santa Marta, conocer su mar, es la primera vez que la visito y estoy muy feliz y ansiosa por conocer a la ‘Perla de América”.