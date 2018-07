Candidatas a Capitanas del Mar demostraron su resistencia física

El ambiente de fiesta en Santa Marta comienza a sentirse con la programación que están cumpliendo las candidatas a la Capitanía Nacional del Mar desde que arribaron a la ciudad.

Su agenda se torna apretada con los múltiples compromisos que deben cumplir y a la vez, mostrar todo su potencial en la lucha por el quepis.

Todo estaba dispuesto en la Bahía de Santa Marta, para que la primera mañana de las candidatas en ‘La Perla de América, empezara con todo y así fue: el sol en su punto y el azul del mar eran el mejor fondo, para la apertura oficial de la programación matutina de ayer miércoles.

Desde las 7:00 de la mañana, la comitiva organizadora junto con el ramillete de jóvenes hicieron presencia en la playa ubicada cerca a la Marina Internacional, con el fin de cumplir con un entrenamiento físico como preámbulo a toda la actividad deportiva náutica que tendrá lugar durante esta semana, camino al título.

Bajo las indicaciones de Marlon Fernández, coach de BearCave Fitness Center, las beldades fueron instruidas primeramente en ejercicios de calentamiento y activación, para luego darle paso a las rutinas de entrenamiento multifuncional que incluyó trabajos de resistencia, fuerza con movimientos combinados utilizando pesas y haciendo trotes.

La energía que da el amanecer de un nuevo día contagió a las representantes nacionales, quienes literalmente “sudaron la gota gorda” durante la sesión deportiva; unas muy activas y dispuestas, otras un poco menos, pero en lo que sí convergieron fue en la alegría de la jornada, donde además recibieron previamente, elementos que facilitaran su entrenamiento.

LA MEJOR

“Las capitanas se portaron excelente, la candidata de Golfo de Morrosquillo muy bien, se destacó muchísimo, fue quien terminó de primera, movimientos perfectos, buen trote y buen ritmo de trabajo”, afirmó el entrenador.

Fue un breve ejercicio en el que finalmente, el mismo instructor con su grupo de colaboradores escogió el podio de la jornada, que quedó liderado efectivamente, por la representante de Golfo de Morrosquillo, Kelly Puerta Verbel; el segundo lugar fue para la candidata del departamento de Bolívar, Danilsa Deoro Montes y finalmente, el tercer puesto lo ocupó la Capitana Anfitriona, Andrea Corredor Villa.

Las ganadoras recibieron obsequios de parte de este centro deportivo, que hace parte de la lista de patrocinadores de esta edición número 58 de la Fiesta del Mar.

Kelly Puerta manifestó su satisfacción por haber cumplido de manera positiva, en este segundo día de competencia y además, por participar de la Fiesta del Mar; se refirió a su ardua preparación previa al evento y el amor que siente por el deporte.

“Estoy muy feliz, llevo aproximadamente un año practicando este estilo de deporte de entrenamiento funcional, pero yo soy deportista desde los 11 años, practicaba voleibol y creo que se me hace más fácil el rendimiento y la actividad física en estos campos y más, si es mar abierto”, afirmó.

Agregó, que su entrenamiento era de día y de noche, practicando todo lo relacionado en deportes acuáticos y asistía al gimnasio de manera disciplinada y constante “porque quiero un resultado positivo en esta Fiesta del Mar”.

“En el Centro Comercial Buenavista me sentí muy acogida por la gente y además, yo viví tres años aquí en Santa Marta cuando estudiaba en la Universidad del Magdalena, así que tengo mi buena comitiva por acá y me siento en mi casa también. Estoy en un lugar hermoso y mágico, ya con eso tengo más que ganancias en esta ciudad”, concluyó la candidata del Golfo.

Entretanto, Andrea Corredor Villa, también se mostró contenta por el logro en la jornada de entrenamiento, el cual dice que es fruto del esfuerzo que ha realizado desde hace más de un año, cuando se postuló como Capitana Distrital del Mar y obtuvo el título que hoy la hace la Capitana Anfitriona.

“Me sentí muy bien porque llevo bastante tiempo en entrenamiento multifuncional, así que la prueba fue buena para mí. Yo he entrenado mucho con un reconocido entrenador en Santa Marta, también he practicado deportes náuticos como la natación, el kayak, el esquí, paddle board y por eso, me siento lista físicamente para darlo todo en el concurso”, dijo.

Por último, Andrea Corredor le dio un mensaje a todos sus paisanos: “Mi gente linda los invito a todos a que me apoyen y me sigan en mis redes sociales como andreacorredor_23. ¡Vamos a ganar el quepis nacional!”.