Conozca a Kiara Maldonado, nueva Reina de la Diversidad de Cartagena

Kiara Alexandra Maldonado es la nueva Reina de la Diversidad de Cartagena y la representante de la comunidad LGBTI.

La comunidad LGBTI eligió a la que será su representante en una gala de belleza que se realiza en el complejo recreacional y acuático Napoleón Perea entre un grupo de seis participantes de diferentes barrios de Cartagena.

La representante por el barrio Escallon Villa, Kiara Alexandra Maldonado, es la Reina de la Diversidad 2017-2018.

EL TESO habló con la nueva Reina de la Diversidad de su vida y de su nuevo reto como representante de la comunidad LGBTI y de los proyectos que tiene.

¿Quién es?

Kiara Alexandra Maldonado es una chica transformista nacida en Cartagena que vive en el barrio Escallón Villa, donde comparte apartamento con un amigo. Su nombre real es Alexander Pacheco Fontalvo, tiene 30 años y trabaja como estilista profesional.

Kiara lleva cuatro años vistiéndose de forma femenina en ocasiones especiales. A los 26 años decide comenzar en este mundo, gracias al ofrecimiento de un amigo, quien una vez le propuso ir a una fiesta de disfraces vestidos de mujer.

“Un 31 de octubre, que son las fiestas de Brujas, un gran amigo me dice para disfrazarnos, pero no disfraz normal, quería que nos ‘trepáramos’ -vestirse de mujer- y yo acepte porque quería vivir la experiencia. Desde ese momento me gustó como me veía y lo he seguido haciendo hasta el día de hoy”, dice la reina.

‘Reinado de la Diversidad!

Para la reina, la realización de este tipo de eventos es importante, ya que permite mayor visibilidad de la comunidad a través de la representación de una persona que lleve la vocería, entregando un mensaje de inclusión y respeto dentro y fuera de la comunidad LGBTI.

“Decidí participar en el reinado con el propósito de trabajar por el respeto y para crear nuevos proyectos, junto con toda la comunidad, que permitan mayor visibilidad a los LGBTI”, manifiesta la joven.

“Mi pilar”

El apoyo de su familia y amigos en este proceso es muy importante para Kiara, eso es algo que la motiva en cada una de sus presentaciones y le permite trabajar para que los que la rodean se sientan muy orgullosos de lo que es y lo que hace.

“Mi familia ha sido mi pilar fundamental y muy importante en todo esto, ya que me han apoyado en todas las decisiones que yo tomo en mi vida. Mis amigos Arnaldo De la Torre y Jorge Rodríguez son parte importante de este proceso, porque estuvieron en cada uno de los momentos del reinado y con los que me encuentro muy agradecido”, expresa kiara.

¡Proyecto!

Trabajar por el reconocimiento, el respeto y la visibilidad de los derechos de la comunidad son algunos de los proyectos que la nueva Reina de la Diversidad tiene previsto durante todo su año como la representante de las lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales de Cartagena y Bolívar.

“Este titulo lo utilizaré para trabajar por mi comunidad, de la mano de todos esos grupos que luchan por los derechos LGBTI. Trabajaremos por el empoderamiento y el respeto de nuestros derechos como seres humanos, igual que otros”, agrega la beldad.

Kiara espera trabajar en compañía de toda la comunidad para que en la ciudad deje de existir la exclusión y espera con esto mayor visibilidad a la comunidad LGBTI, que ha sido históricamente discriminada.