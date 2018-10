Reinado popular: Los 'penosos' secretos que callan los asesores de las reinas

Una a una las representantes de cada rincón de la ciudad se llenan de valentía y asumen la responsabilidad de dejar el nombre de su barrio en alto. Este 2018, son 35 las beldades que pretenden cumplir su sueño en noviembre y esperan convertirse en favoritas para llevarse la corona local.

Lentejuelas, canutillos, glamour, maquillaje y belleza se convierten en los mejores aliados de estas jóvenes que aspiran a llevarse el título de soberana de los cartageneros. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro y lo que vemos a veces es la mínima parte de lo que realmente se vive tras bambalinas de este importante certamen.

Esta competencia por la corona y la banda cartagenera no es solo de las aspirantes al Reinado de la Independencia sino también de aquellos que están detrás de esos rostros sonrientes y vestidos impecables: los asesores, quienes por estos días festivos dejan su vida a un lado para entregarse las 24 horas a su candidata, por lo que les toca vivir y presenciar cientos de increíbles y ‘alocadas’ experiencias que solo ellos callan y que hoy decidieron contarlas a El Universal.

Hablamos con cuatro de ellos, quienes nos contaron un poco de su trayectoria.

Kevin Vargas

Estudió mercadeo y es bailarín. Lleva cuatro años haciendo parte del proceso de formación de algunas candidatas del Reinado de Independencia.

Su aventura la inició en el 2012 como presidente de la comitiva del Nuevo Bosque. Allí se despertó su pasión con todo lo que tiene que ver con las reinas. Siempre fue un espectador “oculto”, como dice él, por razones familiares, pero ese año dio sus primeros pasos con la señorita de ese barrio, en donde él vivía.

“El reinado es una novela que todos los años trae emociones, pasiones y a veces es complicado porque entre todas esas ‘correndillas’ hay muchas cosas que pasan, que para el público pueden resultar increíbles, pero de que pasan, pasan”, afirmó Vargas.

Actualmente es asesor de las representantes del barrio Marbella, Jardines y Nuevo Bosque.

Jossie González

Este diseñador y asesor de reinas, dedica desde hace 5 años su vida al mundo de los reinados. Hace 3 años decidió comenzar este arduo trabajo de asesorar a las aspirantes al certamen local y a través de su labor y experiencia ayuda a mujeres cabeza de hogar a salir adelante.

“La adrenalina que sentimos los asesores de las chicas cuando las vemos en tarima de finalistas y a punto de saber quién será la nueva reina, hace que se nos olvide el cansancio, el mal olor de todo un día de trabajo, el estrés, pues lo único que quieres es que tu candidata gane. Esa adrenalina nadie sabe que nosotros la sentimos”, comentó Jossie.

Actualmente asesora a la candidata del barrio 13 de junio.

Edson Nisperuza

En 2012 comenzó su labor en el reinado local como acompañante de comitiva de Nelson Mandela, donde reside y es líder comunal. En 2013 se animó a apoyar a Eliana Vargas, del mismo barrio. Fue así como poco a poco ingresó al proceso de asesor a las reinas de su sector ‘Primavera’, que es uno de los más poblados.

A diferencia de los demás asesores, Edson prefiere apoyar a las chicas de su barrio, por eso siempre ha dedicado su tiempo a ellas y no ha querido trabajar con otras candidatas, pues afirma que en Nelson Mandela hay mucha belleza y potencial real.

“Un día pensé que era fácil recoger dinero, pero me equivoqué porque a pesar de que mi barrio es grande, no ha sido tarea fácil. La gente cree que a las participantes el Distrito les da todo y no es así, ellas deben hacer una serie de eventos para recoger fondos para sus gastos”, contó.

Actualmente asesora a la representante de Nelson Mandela, a quien también maquilla, dicta clases de pasarela, fogueo periodístico, cultura, entre otros temas importantes que debe saber una reina.

Freyman de la Rosa Sayas

Este bailarín de Latin Dance, ha dedicado su vida a las artes. Ha hecho modelaje y actuación desde niño, actuando como extra en novelas y comerciales. Sin embargo, hace 5 años dejó a un lado estas artes para dedicar su tiempo a maquillar y asesorar reinas.

“Lo más difícil de asesorar a una reina es saber que estás en el ojo del huracán, pues todos están pendientes de tu trabajo y de cómo se ve tu candidata. Es importante saber manejar las facciones de la chica que asesoras porque cada persona tiene rasgos diferentes”, dijo Freyman.

Agregó que “muchas veces les toca enfrentarse con sus mismas aspirantes, pues ellas creen que saben más que los asesores y no quieren que se hagan las cosas como ellos les sugieren sino a su gusto personal, aunque no les favorezca”.

Actualmente se encarga de asesorar a la candidata de Villas de Aranjuez.

Estos reconocidos asesores de reinas también nos revelaron varios de los datos curiosos que callan, pero que suceden tras bambalinas del reinado. Estos son los 10 más polémicos.

1. “En 2017, una de las candidatas que he asesorado se tomó un laxante el día de la entrevista con el jurado para tener el abdomen más plano y al momento de pasar estaba mal por lo que se fue para el baño. La chaperona del concurso estaba haciendo todo lo posible para que ella perdiera su oportunidad, pues mi candidata no hacía parte de sus favoritas, pero el jurado insistió en esperar a mi chica. Finalmente, otra chaperona la fue a buscar y al llegar a la entrevista hubo una respuesta positiva, tanto así que los jurados le dijeron: “Relajate, tranquila, que nosotros te vemos en las 5, tú estás en las 5, pero no le digas a nadie”. Ese día sentí que había muchas fuerzas negativas para que mi candidata no diera lo mejor, pero los jurados pudieron ver su mejor parte, su parte sensible”.

2. “En una edición del reinado, cuando las candidatas estaban instaladas en el Hotel Corales de Indias, donde permanecen en concentración días antes de la coronación, un grupo de chicas fueron pilladas por la chaperona del concurso cuando iban muy arregladas y montadas en sus tacones para salir a rumbear, sabiendo que está prohibido. Ellas pretendían festear y la chaperona vio y las devolvió de una con un solo grito”.

3. “En cierto año, una de las candidatas se llevó para su casa una almohada y una sabana del hotel donde se alojaron, días antes de la coronación, por lo que cuando se dieron cuenta tuvo que regresar lo que se llevó sin permiso”. ¿Será que no sabía que eso era prestado?

4. Las rivalidades entre asesores, familiares y amigos son los protagonistas de cada certamen. "A una candidata una vez le escondieron los zapatos en plena Noche de Candela, por lo que la mamá se alteró tanto que gritó y dijo groserías a todo el que se le acercaba. 'Sobre mi cadáver sale una de esas chicas, hasta que mi hija no encuentre los tacones', dijo la mujer ofuscada. En este evento las jóvenes hacen el recorrido con zapatos bajitos y cuando llegan realizan el desfile con tacones, pero los de ella se perdieron y cuando le iban a prestar otros zapatos, la mamá se negaba porque no quería nada prestado. Al final los tacones nunca aparecieron y la joven tuvo que salir con otros". ¿Será que no se acordó dónde los dejó?

5. “En 2015, la representante de Olaya Herrera sector Ricaurte lució en la noche de Fantasía uno de los mejores disfraces de esa edición, que hizo alusión a los fabulosos Pegasos. Aunque la chica fue aplaudida y desfiló con porte, actitud y alegría, al bajar de la tarima se desmayó, al parecer por exceso de estrés y pánico. El público no se dio cuenta de ese percance y las pocas personas que presenciaron el momento tuvieron que correr a auxiliarla”. ¡Los nervios haciendo estragos!

6. “En 2017 cuando iba camino a llevarle los disfraces a mis candidatas, el carro donde me transportaba estaba pico y placa y no podía entrar al Centro, por lo que nos dejó en el barrio el Cabrero donde pasamos un tremendo susto, pues los dueños de lo ajeno se acercaron a atracarnos pero no alcanzaron a llevarse nada porque salimos corriendo. Yo solo pensé: ‘paticas pa’ que te tengo’”.

7. Las discusiones entre las mismas candidatas es el pan de cada día festivo. "En 2017, durante las prácticas del opening, que se realiza minutos previos a la coronación, la joven representante del corregimiento de La Boquilla aprovechó la oportunidad para pegarle una cachetada a la del corregimiento de Ararca porque habían ciertas diferencias entre ellas. Estas son faltas que merecían sanción, sin embargo, no se hizo nada".

8. “En 2017, a la candidata de Los Jardines, por ser una de las favoritas a llevarse el título, le sucedieron 2 hechos que quedaron en el olvido. El primero fue cuando le escondieron la banda durante un desfile, la cual nunca apareció y tuvo que mandar a hacer otra. El segundo pasó el día de la elección y coronación cuando al llegar corriendo y corto de tiempo me entero de que le habían robado el celular. Me alteré, casi peleo, sin embargo el celular nunca apareció”.

9. Las desapariciones misteriosas siempre están a la vuelta de la esquina. “En 2015 después del desfile en traje de baño, a mi candidata se le robaron una manta o salida de baño. En la confusión, como eran los últimos días, se perdió. Por otro lado, a otra chica, por tener uno de los mejores cuerpos, le escondieron el traje de baño me tocó decir: ‘sino aparece ninguna sale del camerino’, y así fue como apareció de la nada”.

10. “En 2017, el show fue con Tatiana Sierra con quien se hacen los contratos de asesores. No me quería dejar entrar al camerino en el hotel, donde se realizaría el desfile en traje de baño, porque, supuestamente, no aparecía en la lista oficial de asesores. Me decía que a mi chica se la iban a dar a otro asesor, por lo que me tocó discutir con ella y llamar a los encargados del reinado para gestionar mi entrada, pues no permito que a mis aspirantes me las toque nadie más, que no sea yo. Al final pude entrar”.

EL PLUS...

"Hasta los mismos asesores discuten dentro de los camerinos. En 2016, dos de estos se fueron a los golpes por defender a sus candidatas, ya que por lo general lanzan ofensas y critican a las que ven como favoritas".

Pero eso no es todo, cortarle el vestido a la otra, dañarle el peinado con gota mágica o indisponer a sus familiares, son otras de las experiencias que se viven tras bambalinas del Reinado de la Independencia, que solo los asesores saben, pero prefieren callar para no generar polémica o dañar la popularidad de su candidata.

“Lo más difícil de este mundo, es la misma gente, el público, las redes sociales, pues los comentarios son muy fuertes. A veces la gente por hacer que sobresalgan sus candidatas prefiere herir a las otras con ciertas palabras malintencionadas, que para ellos son constructivos y en realidad son destructivos”, puntualizó Jossie González.

“Se sabe que es una competencia, pero hay muchos asesores que dañan y se alían para hacerle la vida imposible a una niña que de una u otra forma está sobresaliendo entre las demás beldades”.