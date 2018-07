¿En qué andan las últimas 5 reinas de la Independencia?

Desde el pasado 30 de junio fueron abiertas oficialmente las inscripciones para el Reinado de Independencia 2018, certamen que elige cada año a la mujer más bella de Cartagena. Desde ese momento, varios líderes de barrios de Cartagena como Piedra de Bolívar, Escallón Villa, El Carmelo, Nariño, Daniel Lemaitre, Flor del Campo, Olaya Herrera, entre otros, empezaron su labor de apoyo y preparación a su candidata. (Lea aquí: Se abren inscripciones para el Reinado de la Independencia 2018-2019)

Este certamen, que se realiza durante las populares Fiestas de Independencia, no solo significa belleza sino también ha servido para unir más a las comunidades de los diferentes barrios de la ciudad. Sin embargo, con el pasar del tiempo y la llegada de una nueva reina, los cartageneros se van olvidando de las que ya pasaron por el pódium.

Andrea Pineda (2013), Yarlín Beltrán (2014), Naomy Ocoró (2015), María Camila Sinning (2016) y por su puesto la reina actual, Roysis Gónzalez posaron y hablaron para el lente de El Universal contándonos detalles que no sabíamos de su vida actual y a la vez nos revelaron si están dispuestas a participar en otros certámenes. ¡Mira lo que nos respondieron!

La excandidata Andrea Isabel Pineda Quesada, reina de la Independencia 2013-2014, no pudo realizar el video pero respondió cada una de las preguntas en entrevista por vía telefónica con este medio.

-¿Después del reinado qué has hecho en todo este tiempo?



Me dediqué a estudiar licenciatura con énfasis en inglés en la Fundación Universitaria Colombo Internacional, en Barranquilla, donde resido actualmente, y aunque primero estudié comunicación social en la Universidad Tecnológica de Bolívar, luego descubrí que no era lo mío. Además les cuento que hace 8 meses vivo en La Arenosa con mi pareja, pero aún no tengo hijos.

-¿Qué fue lo mejor que te dejó el Reinado de Independencia?

No solo me dejó el cariño de la gente sino también me ayudó a ser más sociable y abierta, pues antes de ser reina era tímida. Mi vida cambió por completo gracias a este certamen.



-¿Piensas ingresar a otros reinados o ya cerraste ese ciclo?



Ya quemé esa etapa, ya disfruté lo que tenía que disfrutar. Ahora solo estoy enfocada en mis estudios y mi vida personal.



-¿Qué tienes preparado para el futuro?



Seguir mi carrera y prepararme para ser una profesional, además quiero tener una familia que esté llena de respeto, tolerancia y muchas otras virtudes.



-¿Sigues trabajando con tu comunidad?

Me he desprendido un poco del trabajo con mi comunidad, pero pretendo retomar a finales de este año con el tema de las novenas navideñas, pues me gusta mucho estar pendiente a los niños y regalarles sonrisas en esta época tan especial.



-Un mensaje para aquellas chicas que quieren entrar al mundo de los reinados…



Que tengan en cuenta que más que un reinado es un centro de aprendizaje y aunque es arriesgado, los resultado son muy enriquecedores. Hay críticas pero también hay mensajes positivos, hay gente que te va a amar y otros que definitivamente no, pero vale la pena arriesgarse por lo que se quiere.

Hasta este 16 de julio, los corregimientos y barrios interesados en participar en esta versión 81 del Reinado de la Independencia, tienen la opción de reclamar los formularios en las oficinas del IPCC en la Calle Larga de Getsemaní o vía internet.

Sólo hasta el lunes 30 de julio de 2018 se recibirán las inscripciones en la oficinas del IPCC, las cuales deberán contener todos los documentos requeridos con sus respectivos anexos y el formulario debidamente diligenciado y firmado por las aspirantes y el Presidente de la Junta de Acción Comunal y/o Juntas de Vivienda, o Consejo Comunitario o en su defecto por el vicepresidente de las mismas, avalados por escrito por los Presidentes de dichas Juntas.