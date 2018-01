Excandidata al Reinado de la Independencia denuncia acoso sexual

Mas de 2 meses han pasado desde que se eligió la nueva soberana de los cartageneros. El año pasado, la edición 80 del Reinado de la Independencia estuvo marcada por algunos escándalos entre los que se destacan el retiro de algunas de sus candidatas. Un nuevo año ha llegado y una de sus exparticipantes vuelve a ser noticia gracias a las fuertes declaraciones que dio a un programa local, donde reveló que a lo largo del certamen recibió varias propuestas indecentes, Q’hubo te cuenta la historia completa.

El acoso sexual llegó a Cartagena

“Sí tuve la experiencia de dos propuestas indecentes y fue bastante molesto pues se trata de personajes importantes. El hecho de participar en un reinado requiere que la gente te persiga, que te hagan propuestas buenas y malas. En mi caso dieron la opción de obtener la corona por salir con un concejal”, contó sin tapujos Natalia al programa Solo para Mujeres, del Canal Cartagena.

Pero no todo terminó allí pues la exreina confesó que también le ofrecieron ser dama de compañía de extranjeros.

“Ya que había participado en el reinado y era un poco más conocida me preguntaron que si me gustaría salir con extranjeros, que ellos me pagaban por darles todo un servicio, que era discreto”, añadió.

Lo hizo para alertar a las futuras reinas

Aunque no quiso profundizar mucho en el tema, Q’hubo contacto a la bella joven para preguntarle acerca el duro incidente.

“Soy una persona fiel a mis valores y firme en mis convicciones por lo que no cedí a ninguna de estas proposiciones ni caí en esos juegos y manipulaciones de poder, que atropellan totalmente la integridad de toda mujer. Mis comentarios en el programa tienen como fin servir como alerta a muchas de las jóvenes que desean participar en este tipo de eventos, para que estén prevenidas de todas las situaciones a las que se pueden enfrentar q son bastante complejas”, enfatizó la excandidata.

Están investigando

Desde la oficina de comunicaciones del Ipcc, en ente distrital comentó que iniciará una investigación sobre el caso.