Gregoria Gómez Pérez, es Bolívar en el Reinado Nacional de la Panela

Después de su participación en el Reinado de la Independencia en el año 2016, donde representó al barrio San Fernando y quedó como primera princesa, Gregoria Gómez Pérez, regresa a los concursos de belleza.

Se trata del Reinado Nacional de la Panela que se da en el municipio de Villeta en Cundinamarca del 23 hasta el 28 de enero, donde tiene la oportunidad de representar al Departamento de Bolívar.

“Me siento muy feliz con esta oportunidad, estoy muy contenta de representar a Bolívar, ya no en una competencia deportiva sino en un concurso de belleza, en el que espero dejar en alto mi departamento”, dijo.

La oportunidad de participar en esta competencia se da gracias al dueño de la franquicia en Bolívar, el reconocido asesor de reinas cartagenero, Arnulfo Medrano Caseres, que desde el día que la vio como participante en el Reinado de la Independencia quiso llevarla a este concurso que se realiza en el marco del Festival de la Panela.

“Desde que Arnulfo me dijo acepte feliz. Es una muy buena oportunidad para mi vida personal y profesional, ya que esta es una oportunidad para mostrarme como soy que la gente me conozca”, declaró la ‘Gacela negra’, como le dicen desde hace algunos años sus amigos y conocidos.

Pisa suelo villetano

Gregoria viaja este lunes 22 de enero al municipio de Villeta en compañía de su equipo de trabajo y espera sobresalir entre el grupo de candidatas gracia a su alegría, espontaneidad, carisma y personalidad.

La cartagenera cree que no solo sus atributos físicos son su fuerte, sino que la preparación intelectual que ha tenido sobre el la cultura y el pueblo panelero va a influir mucho al momento que el jurado vaya a tomar la decisión.

“Voy con toda a traerme esa corona para mi departamento del que me siento muy orgullosa de representar. Me he preparado mucho en diferentes aspectos: pasarela, fogueo periodístico y demás, que harán que le guste al jurado y al pueblo villetano”, afirmó la también deportista de alto rendimiento.

“Mi madre la más feliz”

Para la hermosa mujer de piel negra y cabello con estilo afro, su familia es un importante pilar a la hora de realizar cualquier proyecto en su vida, es por eso que siempre que va a emprender algo lo consulta con quienes considera su más grande bendición.

“Mi familia esta feliz con este nuevo camina, pero mi mamá quien ha sido padre y madre a la vez, es la más feliz de todas, siempre me desea lo mejor y me da su bendición o para que con el favor de Dios todo me salga bien y pueda traer esa corona para el departamento y la ciudad”, contó emocionada la candidata.