Katherin Zuñiga es Bolívar en el Reinado Nacional del Bambuco

“¡No me lo esperaba!”, dice mientras una hermosa sonrisa se dibuja en su rostro y es que la propuesta de participar por Bolívar en el Reinado Nacional del Bambuco era algo que la despampanante Katherin Zúñiga no tenía en planes. “Cuando me pidieron que estuviera en este certamen porque cumplía con todos sus requisitos, la sorpresa fue inmensa y aunque lo pensé durante un tiempo, no me pude negar”, comenta la joven de 21 años que ya se encuentra en Neiva lista para dejar en alto el nombre de nuestro departamento. Q’hubo habló con ella antes de partir.

No es nada nuevo para ella

Aunque reconoce que uno de sus principales retos está relacionado con bailar bambuco, la espectacular morena que está a punto de graduarse de comunicación social, admite que el baile siempre ha sido parte de su vida. “Durante la universidad pertenecí al grupo de danzas pero soy consciente que esto acá es diferente, requiere de mucha más precisión, casi que tiene que ser perfecto”, admite Katherin, quien reconoce que hace semanas viene preparándose a nivel de pasarela y oralidad, sin embargo a lo que le está haciendo mucho más énfasis es a la historia de estas fiestas que iniciaron desde este fin de semana.

Proyectándose para el futuro

Por fortuna la bella Katherin Zúñiga ha contado con el apoyo de su familia en este nuevo reto que emprende en su vida. “Mi mamá siempre me ha dicho que estoy hecha para cosas grandes y esto es la prueba de ello”, manifiesta. La cartagenera ultima detalles de su participación pero asegura que su espontaneidad y alegría serán su mejor arma para conquistar al exigente jurado y por supuesto público. “Estar en este reinado es una bendición y a través de él quiero proyectarme en mi carrera de comunicación social. Sé que esto me ayudará a crecer a nivel personal y profesional”, finaliza.