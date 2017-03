Las reinas en su último día de preparación

A sólo un día de comenzar la agenda oficial del Concurso Nacional de Belleza, y a dos de viajar a Cartagena, las candidatas recibieron las últimas instrucciones de su preparación.

Esto lo hicieron en la tarde de este jueves cuando fueron recibidas por el reconocido estilista Norberto en las instalaciones de su peluquería-spa, en el norte de Bogotá.

Allí, el propio Norberto le dio a cada uno de sus estilistas profesionales indicaciones personalizadas de cómo maquillar y peinar a cada una de las aspirantes a la corona.

Ellos tenían en su lugar de trabajo una hoja pegada al espejo de su lugar de trabajo, cada una de las tendencias a seguir, dependiendo del rostro, color de ojos y de piel, además de cabello, para exaltar aún más la belleza de las candidatas.

Todo enmarcado en la tendencia Primavera-verano, que se impone en esta temporada.

Pero además, bajo el concepto del efecto de pieles naturales, frescas e iluminadas, con apariencia de 'no make up', que no solo es la tendencia en pasarelas mundiales, también es la filosofía del Concurso Nacional de Belleza de este año.

Los ojos son los protagonistas, creando un contorno definido con 'pestañas XXL', acompañadas de líneas difuminadas para darle mayor impacto a la mirada, creando efectos ahumados con colores que dan profundidad y que jamás pasarán de moda.

En sombras y pigmentos se manejarán los brillos, metalizados y satinados en tonalidades verdes secos, tonos tierras, bronces, vainilla y champagne, en intensidades medias y bajas, con los cuales se busca resaltar sin exagerar.

"Los colores se definen de acuerdo a las características de cada mujer, facciones, tono de piel, tipo de boca y de ojos. No hay reglas específicas, siendo sólo sus rasgos los que indican lo que deben llevar para resaltar su belleza”, comentó Norberto, quien es un estilista experto en reinas.

En cuanto a peinados, se llevan los pelos totalmente naturales, sin lacas y sin ganchos. Las trenzas destructuradas acordes a la tendencia natural de los pelos no producidos, creando mujeres reales, frescas y espontaneas, no acartonadas.

Este viernes la reinas tendrán su tradicional visita a la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, para luego, tener la tarde libre y empacar maletas, porque el sábado en la mañana tendrán que abordar el famoso 'Vuelo Real' que las conducirá a Cartagena donde iniciará la verdadera recta final del concurso.