Mrs. Woman of the Universe 2018 se realizará en Barranquilla

Barranquilla ha sido escogida para ser el epicentro del certamen de belleza Mrs. Woman of the Universe 2018, organizado por MD Productions S.A.S., el cual se realizará en entre el 21 y 26 de mayo del año en curso.

Según los organizadores, el objetivo de este concurso es resaltar el empoderamiento de la mujer actual que lucha por sus derechos y lidera causas sociales en pro de la niñez y mujeres en situación de vulnerabilidad.

El certamen busca también promocionar los destinos turísticos de cada país participante y en especial los de Colombia al ser sede de este evento.

Mrs. Woman Of The Universe es una marca registrada internacionalmente por la organización Mrs. Universe Ltd de Bulgaria y por primera vez se realiza en Colombia, donde participarán 30 países.

“Se tuvo en cuenta a Barranquilla por ser la vitrina perfecta para dar a conocer a las empresas que impulsan la belleza y los eventos culturales, así como también apoyar los valores de la mujer colombiana”, dijo la presidenta de la franquicia, Malka Devenish.

En esta versión, el eje social es apoyar los programas sociales de Fundemoda y Yo Soy MD, fundaciones que trabajan en la Región Caribe en contra de cualquier tipo de violencia hacia la mujer y la niñez.

El lanzamiento oficial de este evento se realizó este jueves en la sala de prensa de la Gobernación del Atlántico y contó con la asistencia de Malka Devenish; Mrs. Colombia Woman Of The Universe 2018, Nathalie Cáceres, especialista en psicología forense; Mrs. Colombia Woman Of The Universe 2018, Tania Páez Marriaga, empresaria del sector de la belleza y salud; y Alexander Henao, presidente de la fundación de Diseñadores de Moda del Caribe, Fundemoda.

LA AGENDA

Durante el evento se realizarán actividades culturales, sociales y benéficas que favorecerán a los ciudadanos.

Lunes 21 de mayo: Arribo de las reinas y comitivas al Hotel El Prado, sede real

Martes 22 de mayo: Sesión de fotos en vestido de baño en la piscina del Hotel El Prado 9:00 a.m.; Elección Beauty Face, Elección Best Catwalk, auditorio Academia Sandra, 2:00 p.m. y elección Mrs. Smart Fit, centro de entrenamiento Smart Fit, Centro Comercial Único, 5:00 p.m.

Miércoles 23 de mayo: Ensayo noche de elección y coronación.

Tarde de salud y belleza ARC Barranquilla 2:00 p.m.

Jueves 24 de mayo: Rueda de prensa Club Campestre del Caribe 9:00 a.m.

Foro Niñez y Paz, Club Campestre del Caribe 10:00 a.m.

Sesión de fotos en traje típico o de fantasía, Club Campestre del Caribe 3:00 p.m.

Cena benéfica, a favor de las fundaciones y programas sociales de Fundemoda y Yo Soy MD.

Viernes 25 de mayo: Noche de elección y coronación de Mrs Woman Of The Universe 2018. Teatro Universidad del Atlántico Sede Norte 7:00 p.m.