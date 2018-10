"Pienso traerme la corona de Tailandia": nueva Señorita Colombia

Valeria Morales Delgado confiesa que no ha podido dormir después de haber logrado la corona que la acredita como la nueva Señorita Colombia.

La caleña de 20 años que ahora lleva la corona, el cetro y la banda de Señorita Colombia, representará al país en la edición de Miss Universo 2018 que se realizará en Tailandia en diciembre y desde ya se prepara con el firme objetivo de ser la tercera reina de belleza nacional que consigue la corona en este concurso.

Con 1.73 metros de estatura y medidas 86 - 63 - 90 representó al Valle en el certamen 'Rumbo a Miss Universo 2018' que se realizó en Medellín, por lo que hizo un alto en sus estudios de Comunicación Social en Broward College de Miami, donde vive hace cinco años.

Pocas horas tras su elección como Señorita Colombia, ¿cómo se siente ante este logro?

Me siento muy orgullosa de representar a todos los colombianos ante todo el universo.

¿Ha podido dormir?

La verdad que no. Tan sólo he podido dormir tres horas por la emoción de recibir la corona y saber que ahora tendré la oportunidad de representar a un país, me llena de mucha energía para todo lo que viene que no será fácil pero estoy segura que lo lograremos.

En el concurso 'Rumbo a Miss Universo 2018' todo ha sido muy rápido...

Ha sido un cambio de vida en tiempo récord, pero lo más importante es que he tenido el apoyo de mi familia para ir paso a paso logrando cada una de las metas que me he propuesto en este camino, como lograr ser la representante de mi departamento en este concurso, lograr la corona nacional y ahora ir por la corona de Miss Universo. Me siento muy orgullosa de lo que he logrado.

¿Cómo se vivió el concurso detrás de escena?

Creo que lo más lindo es que detrás del escenario se sentían los nervios, pero también con todo el apoyo y la alegría de las otras compañeras. No había espacio ni para las envidias e incluso para las tristezas, porque en muy poco tiempo logramos ser un grupo muy unido.

Cada una, a su manera, trabajó en lograr la mejor representación de su departamento o ciudad, algunas con mucha fe y entusiasmo.

Le devolvió la corona al departamento del Valle...

Es la corona número once para mi Valle del Cauca, lo cual me hace sentir muy orgullosa de representar a mi departamento, que siempre ha tenido un gran protagonismo en el Concurso Nacional de Belleza, donde las que han logrado la corona de Señorita Colombia siempre se han destacado, por lo que la responsabilidad es grande.

En dos meses la espera Miss Universo, ¿qué expectativas tiene?

No hay mucho tiempo para celebrar, desde ya estamos preparando todo el programa de preparación que tendrá que ser intensiva, día y noche, porque estamos a dos meses de viajar a Tailandia.

¿Qué debe reforzar en esta preparación?

Creo que debo reforzar todos. Vamos a trabajar mucho el fogeo periodístico, la actitud, la pasarela y el maquillaje. Cuando tienes la responsabilidad de representar a un país en el máximo concurso de la belleza en el mundo, no puedes dejar nada suelto, debes ir lo mejor preparada posible, porque pensamos en traernos la corona de Miss Universo.

¿Cuáles son sus mayores cualidades para lograr este objetivo?

Mi seguridad, mi compromiso y mi perseverancia. Jamás dudé, siempre tuve seguridad en mí misma y en la preparación que había tenido.

¿Muchos sacrificios para lograr este objetivo?

Se deben hacer sacrificios, pero realmente debo dejar muchas cosas de lado, por un tiempo, para lograr grandes objetivos.

¿Qué significa ser la nueva Señorita Colombia?

Significa representar a todo un país, mostrar lo mejor de cada uno de los aspectos de la mujer colombiana, lo que realmente representa, que siempre está comprometida con todo lo que hace.

¿Qué la motivó a participar en un concurso nacional de belleza?

Desde el momento que me di cuenta que un reinado de belleza no era sólo un evento de belleza física, también lo que llevas a dentro y todo lo que puedes hacer por una comunidad, todo un país.

Una reina siempre tiene muchos admiradores pero también muchos detractores...

Agradezco mucho a todos los que me han apoyado, también a los que no tanto, porque todo lo negativo lo convierto en positivo.

¿Cuál ha sido el momento más difícil de este recorrido?

Todos los momentos vividos en este proceso han sido maravillosos y los que se vienen aún más.

