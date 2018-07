Polémica participación de cartagenera en Señorita Afrodescendiente

“Concurso Señorita Afrodescendiente” es el nombre que más suena por estos días en las redes sociales, pues varias de sus concursantes han sido señaladas de no pertenecer a esta comunidad reconocida, además, porque sus miembros presentan ciertas características físicas que los distingue de otros: piel negra y cabello afro. Sin embargo, El Universal habló con la organizadora, quien aclaró por qué todas las concursantes actuales son aptas para seguir en el certamen, que finaliza mañana en Bogotá con la pasarela 'El alma no tiene color'.

Quizás el caso más sonado es el de Stefany, representante de Cartagena en el concurso, quien ha sido blanco de críticas porque para muchos seguidores ella no pertenece a la comunidad afrodescendiente y por lo tanto, no debería participar en el reinado. Pese a esto, esta joven de 22 años se autoreconoce como afro y quiere seguir dando la pelea en la competencia.

Estefany Spath Jiménez llegó a Bogotá hace un año, estudia comunicación social en la Universidad Jorge Tadeo Lozano e ingresó a la Escuela de talentos Belky Arizala desde marzo de 2018. Tiene tez blanca, cabello liso de tonos muy claros y un sueño, que a diferencia de las demás participantes que quieren ser reinas, actrices, modelos o presentadoras, el de ella tiene un valor agregado: ayudar a los animales de la calle.

“En la academia de Belky no solo te enseñan a modelar sino también cómo ser ‘empoderada’ y a trabajar en acciones sociales, tema que me apasiona porque en Cartagena trabajo con fundaciones como Frad, que ayuda a los animales”, contó la joven.

Por su parte, Belky Arizala, creadora del certamen de belleza, explicó a este medio que el concurso está abierto a todas las chicas de cualquier tipo de piel, sin excepción. “Pueden participar mujeres de todos los grupos étnicos, no importa su color de piel”. Además, “todas las candidatas deben conocer de su región, grabar un video donde digan el poema ‘Rotundamente negra’, de Shirley Campbell, presentar una propuesta social, entre otros requisitos”.

Siguiendo estos lineamientos fue que Stefany pudo participar con la propuesta de realizar una teletón entre famosos y personas del común para ayudar a los animales de la calle. Esta propuesta, su carisma y seguridad a la hora de hablar fueron las que le abrieron las puertas al Concurso Señorita Afrodescendiente 2018-2019.

“Si llego a ganar, seré una vocera y ayudaré a hacer actividades con los animales. Además, trabajaría con Carolina Cruz en Bogotá, que también es animalista, y otras celebridades”, manifestó la concursante.

Pero, ¿por qué se llama ‘afrodescendiente?

Uno de los temas más polémicos ha sido el nombre del concurso, que es relacionado con personas de piel negra y cabello afro, características representativas de esta comunidad. Sin embargo, el título del certamen tiene otro fin.

“Yo lo que quería era poner a la gente a pensar, por eso decidí llamarlo ‘afrodescendiente’, porque todavía en la cabeza de cada uno está que solo pertenecen a esta comunidad los de piel oscura y cabello ‘rucho’, y la idea era que reflexionaran sobre su origen. Además, el nombre va ligado también a que la OEA (Organización de Estados Americanos) en su decreto de reconocimiento, justicia y desarrollo manifestó que el decenio afrodescendiente sería de 2011 a 2024, oportunidad para que los gobiernos reivindiquen el tema afro. Todas estas críticas me han hecho encontrar en las chicas una motivación impresionante y las han hecho más fuertes”, comentó Belky.

Pese a lo que muchos piensan, la entrada de Stefany al concurso no estaba entre sus planes. Estuvo motivada por la misma creadora, Belky Arizala, quien en una tarde de marzo, cuando la joven llegó a la academia, le propuso entrar al certamen, que más que belleza representa un impulso hacia las mujeres para que se conviertan en un modelo de mujer, proyectada a cumplir lo que desea.

¿Qué piensan las comunidades afrodescendientes de Cartagena?

Debido a la polémica, protagonizada por fuertes comentarios negativos en contra de la participación de la chica en el reinado, El Universal dialogó con varios representantes de las comunidades afrodescendientes de la ciudad, quienes nos dijeron lo que piensan sobre las críticas y el hecho de que Estefany represente a Cartagena en el certamen.

“La gente no ha entendido que la piel es simplemente un vestido que te embellece, claro que hay organizaciones de base que nos certifican y un proceso comunitario, pero no debemos olvidar que Colombia es un país de mezcla, pluricultural y por ende nosotros tenemos sangre negra. La piel no es lo que te define como negro, es el autoreconocimiento y si Estefany se reconoce como negra, es válido”, manifestó Osmira Meléndez Márquez, representante de comunidades afro, trabajadora social y gestora cultural de Cartagena.

Por su parte, Sharlyn Bayter Cantillo, estudiante de la Universidad de Cartagena y gestora cultural afro, comentó que no está de acuerdo con la discriminación que se le está haciendo a la joven, pues hay que pensar también en la inclusión.

“No podemos ser nosotros los que ahora estemos generando discriminación. Hay que cambiar los estigmas y revaluar los conceptos porque si tú te sientes afro, independientemente de que tu físico lo represente, tienes derecho a serlo. Al final, todos somos afro, aunque digan que no, pues tenemos sangre negra”, dijo.

Además afirmó que “el hecho de no respetarle a Estefany su decisión de ser afro también es una forma de crear racismo, una discriminación hacia otras personas que realmente no lo merecen”.

Finalmente, Kairen Gutiérrez, representante de la población afro en el Consejo Distrital de Cultura, reprochó las críticas y el matoneo alrededor de la representación por Cartagena de Estefany Spath en el concurso Señorita Afrodescendiente y resumió su opinión en 3 ideas.

La primera, es que no se puede estar en contra del racismo, la discriminación y estar a favor de que a otras personas, aunque no sean negras, se les discrimine o se les haga matoneo.

"El tema tiene ofendidos al movimiento social afro porque consideran que el video que grabó la joven es una parodia o burla hacia la comunidad y hacia el poema ‘Rotundamente negra’, de Shirley Campbell, importante para esta población, especialmente para las mujeres negras”, explicó la representante afrodescendiente.

En la segunda, Kairen aseguró que “estos reinados sobre el tema afro son válidos porque cada quien sabe cómo contribuir o transformar la vida de la gente negra desde distintos escenarios. Pero en este caso también es importante saber si Estefany se reconoce como negra, que el reconocimiento no sea solo por querer ganar los beneficios de ser reina, pues entraría el debate de cómo se utiliza el autoreconocimiento para un lucro personal sin interesarle realmente transformar las causas del racismo y la discriminación. Sin embargo, no podemos afirmarlo porque no se conocen sus convicciones”.

Y tercero, “situaciones como estas generan unos vacíos que cada quien interpreta a su manera, porque si tú me dices que el concurso permite incluir a todas las mujeres con sus diferencias y culturas, yo creo que no habría debate. Pero con el nombre de 'Señorita Afrodescendiente' le estás dando unas características al concurso y le estás haciendo entender a todo el mundo que tienes como objetivo a la población afrodescendiente, palenquera y raizal. Por lo que yo pienso que sería mejor llamarlo el reinado del 'alma no tiene color', tal como lo dice Belky en su lema, para evitar dudas”, manifestó Gutiérrez.

“A pesar de que ahora la ciencia está reconociendo de que todos venimos de la madre África porque la humanidad nació allá. Esto la gente aún no lo asume, por lo que seguimos pensando que en Colombia no todos somos palenqueros, no todos somos afrodescendientes y por supuesto, no todos somos negros”, puntualizó la líder afro.

Este es el video que fue difundido por las redes sociales y que ha sido blanco de comentarios negativos.

Por otro lado, Teresa Asprilla, actual virreina de la Independencia y Señorita Afrodescendiente, también repudió lo sucedido a través de sus redes sociales.

“Aún no entiendo por qué razón la gente no tolera que la Señorita Afrodescendiente que representa a Cartagena no tenga los rasgos 'correspondientes' a los de una 'mujer negra'. Estas personas que critican, ¿son conscientes de que esto también es racismo? ¿En qué parte está escrito que para ser afrodescendientes debemos ser negros y tener el cabello en rizos o afro? ¿Con qué derecho exigen igualdad y tolerancia si no están dispuestos a asumir que la afrodescendencia es parte de todos, porque el origen de la humanidad misma está en África? Que los estereotipos no cieguen nuestra visión de lo universal. En caso de que la niña no les parezca 'bella' o estéticamente agradable, la discusión es diferente. Pero excluir a una chica porque no está dentro del imaginario de lo estéticamente aceptado como 'afro' es simple y mero racismo", aseguró.

Pese a la polémica, Estefany sigue firme en su participación en el concurso, pues tiene claro que el concurso Señorita Afrodescendiente no solo es un reinado sino que también promueve la reivindicación de los valores étnicos de la mujer y va en contra de la discriminación racial.

Este 21 de julio no te pierdas la pasarela en la que se conocerá a nueva reina, quien se ganará una beca de estudio, la realización de su proyecto social y otros premios. Además tendrá como invitados especiales el desfile de un grupo de jóvenes invidentes que le demostrarán al público que definitivamente: 'el alma no tiene color'.