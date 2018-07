Quince datos que no sabías de la nueva Señorita Cartagena

Un par de días han pasado desde que la hermosa Yaisselle Tous fue escogida como la nueva representante de nuestro Corralito de Piedra en la próxima edición del Concurso Nacional de Belleza, por eso ya varios cartageneros se preguntan sobre su vida, ocupaciones y gustos. La bella reina estuvo de visita en Q’hubo donde aprovechamos para hacerle 15 preguntas curiosas y no te imaginas lo que la joven de 21 años nos contestó.

1. ¿Cuál es tu nombre completo?

Yaisselle Lucía Tous Tejada.

2. ¿Cuál es tu color favorito?

Blanco.

3. Un refrán que aplique en mi vida

No soy mucho de refranes pero siempre aplico es hacer las cosas con ganas sin importar si lo logras.

4. ¿Quién es tu amor platónico?

Justin Bieber.

5. ¿Cuál es tu día de la semana favorito?

El lunes porque la mayoría de personas espera ese día para empezar nuevos proyectos, entonces uno empieza con toda la semana.

6. ¿En qué te gustaría reencarnar?

En un perro porque son animales muy nobles y se entregan mucho a nosotros los humanos.

7. ¿De qué no te gusta hablar?

De temas como la política, religión, y cosas que generen controversia. Trato de mantenerme neutral.

8. ¿A qué le tienes miedo?

A las agujas.

9. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas?

Darle gracias a Dios por un nuevo día y la oportunidad que me da de vivirlo.

10. ¿Número favorito y por qué?

El 2 porque soy melliza y nací el 22 de agosto.

11. Una persona que admires

A Catalina Gómez Escobar, de la fundación Juan Felipe Gómez Escobar, es una persona de admirar. Es una mujer empoderada y un ejemplo de resiliencia y de personas que buscan ayudar a los demás.

12. ¿Qué te apasiona?

Actualmente es sentir que puedo hacer todo lo que se me ocurra. Siento que tengo el poder y la capacidad de hacerlo.

13. ¿Qué te hace llorar?

La verdad es que lloro por todo, soy una persona bastante emotiva.

14. ¿De qué perfil de famoso estás muy pendiente en redes sociales?

Últimamente estoy atenta del perfil de Aridna Gutiérrez, es una reina que le está apostando a otras cosas, hace tutoriales de maquillaje, pueda con looks arriesgados y sus fotos son demasiado buenas.

15. ¿Qué género musical no puede faltar en tu lista de reproducción?

El vallenato.