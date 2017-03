Una cantautora que busca la corona de Señorita Colombia

A sus 21 años, Estefanía Sierra Martínez es una joven cantautora apasionada por la música colombiana andina, que hace un año asumió el reto de representar al departamento de Caldas en el Concurso Nacional de Belleza.

La joven nacida en Manizales, con 1.67 de estatura y estudiante tercer semestre de Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Manizales, domina el inglés y portugués.

Una sonrisa, el brillo de sus ojos y una actitud alegre, además de su belleza física, la han hecho destacar dentro del ramillete de candidatas para este año que se encuentran reunidas en Bogotá realizando los especiales del Concurso Nacional de Belleza que transmitirán desde este fin de semana.

MUJER DE RETOS

- ¿Cómo ha sido la experiencia en estas primeras actividades del Concurso Nacional de Belleza?

Es una experiencia muy distinta a lo que imaginé, porque este evento ha tenido tantos cambios, tantas novedades, que no tienes un referente, se vienen realizando cosas que antes no se hacían, pero los cambios son muy positivos.

- ¿Por qué cree que son positivos estos cambios?

Creo que lo más importante es que le da la oportunidad a los colombianos de conocernos mucho más antes de la semana final del concurso. Lo que venimos haciendo en Bogotá son unos especiales donde los televidentes podrán ver cómo pensamos, como sentimos y todas esas cosas que nos definen más allá de la belleza física.

- ¿Cuánto tiempo lleva de preparación para este concurso?

Con los cambios de fecha del Concurso Nacional de Belleza ya casi completamos el año de preparación, lo que genera una mayor responsabilidad y compromiso para representar a las mujeres de mi departamento.

- ¿Qué le ha dejado a Estefanía esta larga preparación?

Creo que ha sido un cambio como mujer, mucho más segura de sí misma, al ser una experiencia de conocerme a sí misma, y a la vez, poder reflexionar sobre mis fortalezas y cómo superar mis propias debilidades.

- ¿En qué puntos trabajó más para este reinado?

Lo primero, al no ser modelo, es que la pasarela la he trabajado a diario, porque es algo nuevo para mí y se necesita mucha seguridad a la hora de hacerlo. También la parte intelectual ha sido fundamental en toda esta preparación.

Me gustaría exaltar más la parte del talento, porque yo soy cantante y compositora, y siento que este es un sello importante que se le puede dar a la nueva Señorita Colombia y muy interesante más adelante para Miss Universo.

- ¿Qué es lo que más le atrae?

Me encanta apoyar las causas culturales y seguir apoyando la identidad de las tradiciones culturales de mi país, algo que he venido haciendo como Señorita Caldas, en mi departamento, como en festividades tan importantes como el Festival de Pasillo en Aguadas, para el cual compuse un pasillo para demostrar mi compromiso con este género musical colombiano, y es lo que quiero seguir haciendo con las tradiciones culturales de mi país si soy la nueva Señorita Colombia.

- ¿Cómo se llama el pasillo que compuso?

‘Permanecer’, y habla de lograr que el hermoso pasillo permanezca, que el repertorio clásico se siga cantando, pero que también más compositores sigan creando nuevos pasillos.

EN EL ESTUDIO

- ¿Cómo ha sido el trabajo en ‘La Prueba Real’, los especiales que están grabando en el canal RCN?

Un trabajo supremamente arduo, venimos durmiendo realmente poco, como tres horas diarias, pero muy constructivo, donde se muestran los diferentes perfiles de nosotras, con pruebas físicas, pruebas de fotografías, pero también presentación y pasarela, pero de manera diferente y muy didáctica para nosotras.

Ha sido agotador pero muy divertido, se trata de gozarnos quiénes somos, ser muy auténticas y no estar tan pendientes de la postura o la pose que se cree que así debe ser una reina, porque yo quiero romper con ese esteriotipo y para eso estoy aquí.

- ¿Por qué apostarle a un reinado?

Quiero ser Señorita Colombia porque quiero cambiar los paradigmas que se tienen sobre las reinas y los reinados. Estos concursos deben ser la oportunidad de demostrar las potencialidades de nuestros departamentos y regiones, junto a todo el trabajo social que se realiza con el Concurso Nacional de Belleza.

Debemos ser conscientes de que nos convertimos en un referente de mujer en la sociedad y podemos cambiar los paradigmas de la belleza, no creer más en los 90-60-90, ni en la talla, ni en la estatura, para seguir logrando que la mujer sea valorada más por sus capacidades, que la belleza sea un medio para atraer la atención sobre las fortalezas de la mujer y las problemáticas que afectan a la sociedad y que requieren de medidas urgentes.

- ¿Un sueño hecho realidad lo que está viviendo?

Yo nunca soñé con ser reina, no estaba dentro de mi imaginario, pero me encantan los retos y siento que no se puede encasillar a una mujer dentro de un esteriotipo, porque es injusto decir que todas las mujeres son brutas como es injusto cuando se dice que todos los hombres son mujeriegos, o los esteriotipos que se manejan sobre los colombianos en el exterior y que nosotros mismos hemos ido cambiando. Creo que este es un momento de cambio fundamental para el futuro del Concurso Nacional de Belleza