Residente encabeza con 9 las nominaciones al Latin Grammy

Con su primera producción en solitario post-Calle 13, Residente recibió nueve nominaciones a los Latin Grammy, incluyendo a grabación, canción y álbum del año.

"Estoy bien contento con la academia, con el público que va a mis conciertos y me demuestra que esos números y esas cifras en los que se han convertido muchos artistas no significan nada", dijo el astro boricua a The Associated Press desde Argentina, donde se encuentra de gira. "Hacer algo nuevo y que tenga esta repercusión y llegue a la academia con la misma fuerza (que el dúo Calle 13, ganador de 21 Latin Grammys) me llena de orgullo".



Al mismo tiempo, acotó preocupado por la situación de su Puerto Rico natal tras el paso del huracán María, lo que más le preocupa es llegar cuanto antes a la isla: "Estoy haciendo todo lo posible para ir en lo que termine este tramo de la gira el domingo y la donación que quiero hacer personal que le llegue directo a la agente".



"Residente", que Rolling Stone incluyó en su lista de los 50 mejores álbumes de la primera mitad de 2017, es un proyecto multicultural inspirado en los orígenes del artista, según pruebas de ADN, que lo llevó a recorrer el mundo a lo largo de dos años.



También le mereció nominaciones a mejor álbum de música urbana, mejor fusión/interpretación urbana por "Dagombas en Tamale", mejor canción urbana por "Somos anormales", mejor canción alternativa por "Apocalíptico", mejor canción tropical por "Hijos del cañaveral" y mejor video musical versión corta por "Desencuentro", el tema con Soko cuyo video dirigió él mismo, con las actuaciones de Edgar Ramírez y Charlotte Le Bon.



La Academia Latina de la Grabación anunció a sus candidatos el martes. La sensación colombiana Maluma consiguió siete nominaciones, el esperado regreso de Shakira seis, y Juanes, Mon Laferte y el productor Kevin Jiménez ADG cinco cada uno. El anuncio se postergó casi una semana debido a la devastación por los recientes terremotos en México y los huracanes Irma y María en el Caribe.



"Estamos de celebración... todo llega en su debido momento", expresó en su cuenta de Instagram Maluma, nominado por partida triple a canción y grabación del año (por su éxito "Felices los 4" y sus colaboraciones con Shakira "Chantaje" y Ricky Martin "Vente pa'cá") así como a mejor fusión/interpretación urbana ("Chantaje"). "Gracias a la academia @latingrammys por las 7 nominaciones y felicidades a los demás nominados".



Este año Juanes tendrá la oportunidad de romper el récord de 21 gramófonos latinos que comparte con Calle 13. El astro colombiano fue postulado tanto por su álbum visual "Mis planes son amarte" (álbum del año, mejor álbum de pop/rock, mejor video musical versión larga, y canción del año), como por su exitosa colaboración en la canción de la chilena Mon Laferte "Amárrame".



"Estoy súper emocionado de recibir esa noticia, agradecido, no lo puedo creer", dijo Juanes a la AP con evidente alegría desde España, donde actualmente participa como coach en la edición local del reality "La Voz". "La Academia ha apoyado todo un proyecto apuntándole al arte, todo el viaje del visual con todas las gráficas... Nos metimos en un viaje mucho más artístico".



También expresó su felicidad por las nominaciones para Laferte: "Es una artista gigante, una de las grandes que vienen de Latinoamérica. Desde el primer momento que la vi me enamoré de su voz y su estilo ... y ahora tengo la fortuna de ser su amigo. ... Es una gran alegría".



"Despacito", el megaéxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, recibió cuatro nominaciones: a grabación y canción del año, así como a mejor fusión/interpretación urbana por su remix con Justin Bieber y mejor video musical versión corta por su clip. El video, el más visto en la historia de YouTube con más de 3.800 millones de vistas desde su lanzamiento en enero, fue producido y dirigido por Carlos R. Pérez y resalta el colorido y la belleza de la ahora devastada isla de Puerto Rico, que fue azotada por un huracán categoría 4, María, hace menos de una semana.



Diez nominados se incluyen en las categorías generales de álbum, canción y grabación del año, así como en la de artista nuevo.



Además del disco homónimo de Residente y la más reciente producción de Juanes, los nominados a álbum del año son Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta, con "Salsa Big Band"; Antonio Carmona con "Obras son amores", Vicente García con "A la mar", Nicky Jam con "Fénix", Mon Laferte con "La trenza", Natalia Lafourcade con "Musas (Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos, Vol. 1)", Shakira con "El Dorado" y la debutante Danay Suárez con "Palabras manuales".



La lista de grabación del año está comprendida por un diverso grupo de artistas, géneros y colaboraciones que incluyen _ además de "Despacito" y "Guerra" de Residente _ "Amárrame" de Mon Laferte con Juanes, "Chantaje" de Shakira con Maluma, "El ratico" de Juanes con Kali Uchis, "El surco" de Jorge Drexler, "Felices los 4" de Maluma, "La flor de la canela" de Blades, "Quiero que vuelvas" de Alejandro Fernández y "Vente Pa' Ca" de Ricky Martin, también con Maluma.



"Este es un año de muchísimas fusiones, de música ecléctica y creo que esto aplica a casi todos los álbumes. Es un año de colaboraciones, pero sin haber abandonado lo tradicional", dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente de la Academia Latina de la Grabación, en una entrevista con The Associated Press el jueves.



El apartado de canción del año lo integran "Amárrame", "Chantaje", "Despacito", "Felices los 4", "Guerra" y "Vente pa'cá", además de "Desde que estamos juntos" de Melendi, "Ella" de Ricardo Arjona, "La fortuna" de Diana Fuentes con Tommy Torres y "Tú si sabes quererme" de Lafourcade.



El codiciado gramófono al mejor nuevo artista se lo disputarán Paula Arenas, CNCO, Vicente García, Martina La Peligrosa, Mau y Ricky, Rawayana, Sofía Reyes, Rosalía, Danay Suárez y Sebastián Yatra.



Los Latin Grammy, en su 18va edición, se transmitirán en vivo por Univision el 16 de noviembre desde Las Vegas.