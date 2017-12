Revelan carta que dejó el fallecido cantante surcoreano Kim Jong-hyun

El popular cantante surcoreano Kim Jong-hyun, fallecido el lunes en Seúl a los 27 años en un aparente caso de suicidio, dejó una nota de despedida hecha pública hoy en la que detalla su estado depresivo.

La nota ha sido divulgada a través de la red social Instagram por la cantante Jang Hee-yeon, del grupo Dear Cloud y amiga cercana de Kim.

"Estoy roto por dentro. La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado, y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele. Nadie está más atormentado ni debilitado que yo", dice la carta escrita por el vocalista.

El texto, que se desconoce cuando fue escrito y enviado a Jang, también parece lamentar su exposición pública: "Volverme famoso probablemente no era mi destino. Me dicen que por eso lo estoy pasando mal...¿Por qué lo elegí?".

La cantante amiga de Kim consultó con su familia antes de hacer pública la misiva, que concluye con un mensaje muy similar al que el artista envió el lunes de su muerte al teléfono de su hermana, quien avisó a la policía.

Los agentes acudieron a un apartamento alquilado por Kim en Seúl, donde lo encontraron ya inconsciente por aparente inhalación de gases.

"Dime que esto es suficiente, que lo hice bien. Incluso aunque no puedas sonreír, no me despidas echándome la culpa. Lo hiciste bien, lo hiciste bien. Adiós", concluye la carta.

La policía de Seúl ha optado por no realizar una autopsia, opción que también apoya la familia del artista, dados los claros indicios de suicidio.

Kim debutó en mayo de 2008 como cantante principal de la formación SHINee, uno de los grupos masculinos de mayor renombre en el K-Pop, y a partir de ahí desarrolló una prolífica carrera también como solista y letrista, además de actuar puntualmente en cine y televisión.

El cantante acababa de actuar en solitario los días 9 y 10 en Seúl, había grabado una actuación para un programa de televisión que debía emitirse en Nochebuena y tenía previstos conciertos en febrero en Japón, por lo que muchos de sus conocidos se han mostrado sorprendidos por el suceso.

La agencia que lo representaba, la todopoderosa S.M. Entertainment, planea habilitar un espacio en el Centro Médico Asan de Seúl para que sus seguidores puedan rendirle homenaje.

Esta es la carta final de Jonghyun.

Me siento roto por dentro.

La depresión que poco a poco me corroía, eventualmente me devoró.

No pude superarla.

Me odié. Decidí aferrarme a los recuerdos y me grité a mí mismo que volviera a mis cabales, pero nunca respondí.

Si no hay manera de soltar una respiración que te ahoga, es mejor detenerte.

Pensé quién podía ser responsable por mí.

Y eras solo tú.

Estaba tan completamente solo.

Es fácil decir que vas a acabar con todo.

Pero es difícil acabar con todo.

Viví con esa dificultad todo este tiempo.

Me dijiste que quería escapar.

Es cierto. Quería escapar.

De mí.

De ti.

Preguntaste quién estaba ahí. Dije que era yo. Dije que era yo, de nuevo. Y dije que era yo, otra vez.

Me pregunté por qué olvidaba mis recuerdos. Me dijiste que era por mi personalidad. Ya veo. Ya veo que todo es mi culpa, al final.

Esperé que las personas lo notaran, pero nadie lo sabía. Nunca me conociste, así que por supuesto nunca te habrías dado cuenta de que estaba ahí.

Me preguntaste por qué vivía. Solo porque sí. Solo porque sí. Todos viven solo porque sí.

Si preguntas por qué la gente muere, probablemente te dirían que es porque están exhaustas.

Sufrí y agonicé al respecto. Nunca aprendí cómo transformar este dolor en felicidad.

El dolor solo es dolor.

Traté de forzarme a superarlo.

¿Por qué? ¿Por qué estoy evitando ponerle fin a todo esto?

Me dijeron que buscara la razón del dolor.

Eso lo sé muy bien. El dolor es culpa mía. Todo es mi culpa, porque nací así.

Doctor, ¿eso era lo que querías oír?

No. Yo no hice nada malo.

Cuando me dijiste tan calmado que fue por mi personalidad, pensé que era muy fácil ser un doctor.

Es casi fascinante, lo mucho que duele. Hay gente que vive vidas más difíciles que la mía y parecen estar bien. Hay gente que es más débil que yo, que también lo parecen. Pero eso no debe ser cierto. Entre las personas del mundo, nadie tiene una vida más difícil que yo, nadie es más débil que yo.

Pero aún seguí intentando vivir.

Me pregunté a mí mismo por qué tenía que hacerlo cientos de veces, y nunca fue por mí. Fue por ti.

Quería hacer algo por mí.

Por favor, deja de decirme cosas que no entiendes.

Me dices que descubra por qué la estoy pasando mal. Ya te he dicho varias veces las razones. ¿No tengo derecho de estar tan triste solo por eso? ¿Tengo que ser más específico y más dramático? ¿Necesito tener una razón más válida?

Ya te lo había dicho. ¿Acaso me escuchaste? Las cosas que superas no permanecen como cicatrices.

Supongo que no era mi tarea enfrentarme al mundo.

Supongo que mi destino no era llevar una vida en el ojo público.

Por eso era tan difícil. Enfrentarme al mundo y estar en el ojo público. ¿Por qué tomé esas decisiones? Es absurdo.

Me impresiona haber llegado tan lejos.

¿Qué más puedo decir? Solo dime que lo hice bien.

Dime que lo hice lo suficientemente bien, y que pasé por muchas cosas.

Incluso si no puedes sonreír mientras te despides, no digas que fue mi culpa.

Tú lo hiciste bien.

Tú pasaste por muchas cosas.

Adiós.