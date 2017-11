¡Revivió el amor! La foto que confirma la relación de Justin y Selena

Tal parece que Justin Bieber y Selena Gómez nunca dejaron de quererse. Aunque sus últimos encuentros apuntaban a que estarían saliendo, no se había confirmado que la pareja tendría una relación amorosa.

Sin embargo, se ha vuelto tendencia una imagen que prueba que Justin y Selena son novios, pues aparecen besándose durante un partido de hockey sobre hielo en Los Ángeles.

La fotografía está dando la vuelta al mundo ya que en su momento esta fue una de las parejas más queridas por la juventud y la farándula internacional.

Hasta la fecha ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto, pero es un hecho de que se aman.

Justin Bieber and Selena Gomez Back to Kissing in Public https://t.co/8qY5f5r3Z5

— TMZ (@TMZ) 16 de noviembre de 2017