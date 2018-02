¿Revivió el amor? Robert Pattinson y Kristen Stewart se reencuentran

¡Los fans de Crepúsculo han enloquecido! Recientemente los actores que interpretaron a Bella y Edward, en uno de los romances más épicos del cine contemporáneo y que luego llevaron a la realidad, fueron vistos juntos.

Al menos eso afirmaron unos fans que los vieron en un bar. “Estaba en un bar disfrutando el cumpleaños de mi amigo y entra Robert Pattinson, lo cual me voló la cabeza, y luego entró Kristen Stewart, y ahora estoy reviviendo mis fantasías de la secundaria sobre Crepúsculo”, escribió Leah Cordova en Twitter. “No sería bueno de mi parte tomar una foto de ellos, solo parecen como dos amigos disfrutando”.

Igualmente dijo otro fan, “Cuando estás inocentemente en un bar en Los Ángeles y de pronto aparecen Robert Pattinson y Kristen Stewart justo frente a ti. EDWARD Y BELLA EN PIEL BRILLANTE. Parecían como dos amigos disfrutando en un bar. Y era medianoche…”.

Was just at bar enjoying my friends birthday and in comes Robert Pattinson which blew my twilight mind up, and then Kristen Stewart walked in and now I’m reliving my highschool twilight fantasies

— Leah Cordova (@LeahVioleta) 12 de febrero de 2018