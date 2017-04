Ricardo Arjona se molesta y abandona entrevista en CNN

El pasado martes el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona abandonó el set de CNN en español cuando era entrevistado por el periodista Camilo Egaña.

Durante la entrevista promocional por el estreno del nuevo disco “Circo Soledad”, Arjona se vio visiblemente molesto cuando el presentador comenzó a guiar la conversación recordando las críticas, y la supuesta marcha convocada por sus detractores.

“No hables de mí, sino has hablado conmigo. No hables de mi trabajo sino lo has escuchado”, así le respondió sutilmente Arjona entre los ires y venires con el presentador. Sin embargo, el detonante de la entrevista se dio cuando Egaña le preguntó al artista si conocía a Ivan Gallo, escritor y columnista colombiano del portal web Las2Orillas, quien lo había calificado de "revolucionario".

El cantante respondió que no y le dijo: "espérame un segundo. Y esto te lo digo con todo respeto. ¿Tú recopilaste más cosas de lo mal que hablaron de mí en vez de escuchar mis discos? Eso me parece un pecado y te baja un poquito de las nubes donde estabas. Yo pensé que eras un comunicador bien intencionado. Si tú recopilaste las cosas malas que hablan de mí y no escuchaste mi disco, creo que tendríamos que suspender esta entrevista. Me parece de muy mal gusto", manifestó.

Aunque el presentador trató de explicarle que su intención no era encaminar la entrevista por los comentarios negativos, Arjona continuaba enfadado hasta al punto de afirmar: “si te vas a ocupar de odiar a alguien, eres un idiota".

Para calmar la tensión, el presentador mandó a comerciales pero a su regreso Arjona ya no se encontraba en el set. Egaña aseguró que el cantante se había ido porque el enfoque de las preguntas lo habían enojado, pues durante la entrevista el intérprete de "Señora de las 4 décadas" había mencionado que preferiría suspender la entrevista e irse a un lugar al que lo tomaran en serio.

Finalmente, el presentador se disculpó afirmando que no fue su intención y que las puertas del canal estarían abiertas para cuando quisiera regresar.