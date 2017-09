Ricky Martín busca a su hermano desaparecido tras huracán María

El cantante puertorriqueño Ricky Martín ha sido uno de los afectados por el paso del huracán María por Puerto Rico. El cantautor aprovechó las redes sociales para manifestar que, desde la semana pasada, su hermano se encuentra desaparecido.

A través de un video en Instagram, Martín afirma que desconoce el paradero de su hermano tras el paso de la terrible tormenta.

“Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre”, manifestó el artista.

Please donate. Link in bio. #hurricanemaria youcaring.com/rickymartin

Asimismo pidió ayudas para todas las víctimas del huracán. “Estoy agradecido con todo el amor que estamos recibiendo para ayudar desde nuestra iniciativa para conseguir fondos y donarlos en youcaring.com/rickymartin. Conseguimos la meta y ahora hay que ir por más, porque hay mucho por hacer”.

El huracán María tocó tierra el miércoles en Puerto Rico con vientos de 250 km/h e intensas lluvias, marejadas y tornados y ha causado al menos 6 muertos, según datos facilitados hoy por el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor M. Pesquera.