Roban bicicleta a la diseñadora colombiana Blanca Arroyo en el Centro Histórico

Definitivamente ni el Centro Histórico se salva de los dueños de lo ajeno.

Hace pocas horas, la diseñadora Blanca Arroyo denunció a este medio que ayer jueves a las 7 de la noche, le robaron su bicicleta cuando luego de dar una vuelta por la zona, como todas los días, la parqueó a las afueras de su casa, ubicada en la Calle de El Colegio en el Centro.

La cordobesa, que vive hace aproximadamente 20 años en Cartagena, dijo que es primera vez que le pasan este tipo de hechos tan lamentables y que solo espera que su bicicleta aparezca pronto.

“No he dormido muy bien, pues solo quiero de vuelta mi bicicleta porque tiene un valor bastante especial para mí. Yo trabajo día y noche por mis cosas, como cualquier ser humano, y que pasen cosashechos de esta índole en una zona turística de una ciudad tan visitada como lo es Cartagena, es preocupante”, contó Blanca.

Agregó que apenas desapareció su bicicleta se dirigió a las autoridades, quienes están realizando labores de búsqueda por toda la ciudad. Incluso seguidores le han enviado mensajes de apoyo y se han ofrecido a ayudar. Sin embargo, afirma que está muy nerviosa, pues teme que puedan pasar cosas peores.

“Hoy fue mi bicicleta, pero mañana qué más será. Estoy muy nerviosa y no sé si me están vigilando, pues yo normalmente dejo mi bicicleta afuera de mi residencia porque vivo a 3 locales de una estación de Policía, entonces no comprendo cómo pueden pasar estos hechos. Ya no estamos seguros en ningún lado”, dijo la diseñadora.

“Más que la plata, mi bicicleta tiene un valor sentimental”

La empresaria contó que “fue en 2012 cuando adquirió la bicicleta y desde ese día siempre la ha usado para todo. Además, esta se ha convertido en un elemento icónico para fotos de matrimonios y reconocidas revistas, ya que es un modelo que muy poco se consigue y con los cambios que le ha hecho resulta más llamativa para fotógrafos y gente del común”.

“Al principio la gente me criticaba por las flores, me decían hasta doña Florida, pero nunca hice caso a los comentarios negativos. Hoy en día, la mayoría de bicicletas llevan canastas de flores y la mía fue una de las que impulso esta tendencia”, manifestó.

Además comentó que “la usaba para todo, cuando estaba estresada, para llegar a cualquier sitio, para hacer ejercicio. Todos los días la usaba al terminar la jornada laboral. Era una rutina sagrada”.

“A mi encanta descubrir Cartagena, caminar por todas partes, me gusta la gente y nunca me había pasado nada. Pero pienso que no podemos seguir así, el Centro no puede estar desprotegido porque hay muchas personas que vienen a Cartagena por ser destino turístico”, puntualizó.

Finalmente, Blanca hizo un llamado a los cartageneros y a sus seguidores para que sigan ayudando con la búsqueda de la bicicleta. Además, insistió en que este tipo de actos no pueden seguir empañando la ciudad y mucho menos la zona turística.

Si tienes información sobre el paradero de la bicicleta, comunícate a este número 3007048501.