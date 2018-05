Roban el traje de Iron Man, valorado en unos 320 mil dólares

¡Ni los superhéroes se salvan! Días después del estreno de "Avengers: Infinity War", la policía investiga la desaparición de un costoso traje de "Iron Man" de un centro de utilería de cine en Los Ángeles.

La denuncia por la desaparición del traje fue presentada el martes y se estima que la armadura está avaluada en 320.000 dólares, dijo el miércoles el oficial de la policía de Los Ángeles Christopher No.

El traje habría desaparecido del centro en el vecindario de Pacoima en algún momento entre febrero y el 25 de abril.

Según el canal KCBS-TV, el atuendo rojo con dorado fue usado en la cinta de 2008 "Iron Man" protagonizada por Robert Downey Jr.

CBS2-#BreakingNews This original #Ironman costume has been stolen. Sources say it’s worth $300k. @CrystalCruzCBS with the story #onlyon2 @11 @CBSLA @KCBSKCALDesk @1GarthKemp pic.twitter.com/eJimw2El2C

— Pat Harvey (@Patharveynews) 9 de mayo de 2018