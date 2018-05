Rochi Stevenson va con toda para el Mundial de Rusia

Su primer viaje a un Mundial fue a Brasil en el 2014, en ese entonces no sabía mucho del fútbol, ni de todas las pasiones que despertaba ese deporte, pero una vez vivió la experiencia sintió que quería ser parte de este tipo de programas y es que nadie mejor que una costeña para contagiar a los televidentes del Gol Caracol con toda la alegría del balompié, ahora la bella Rochi Stevenson está dichosa de viajar a Rusia para contarnos todo lo que se vive alrededor del Mundial.

Se trabaja y se disfruta

La cartagenera será la encargada de compartir con todos los fanáticos del fútbol los momentos previos a los encuentros del Mundial 2018, en el marco de la sección ‘La fiesta del gol’, que se ha convertido en toda una institución para los colombianos. “Lo principal es despertar todo ese sentimiento de integración que hay en los países en este tipo de eventos”, comenta Rochi, que tomará un vuelo con destino a Rusia el próximo 4 de junio. Su trabajo será compartir con los seguidores en cada una de las ciudades donde habrá partidos mientras que sus compañeros Juan Diego Alvira y Mónica Jaramillo estarán de base en Moscú. “Esto es una responsabilidad gigante. Vamos principalmente a trabajar”, añade.

Lo más difícil

“Para nadie es un secreto que una de las principales barreras que tenemos las 90 personas que viajaremos es el idioma pero bueno, hay que usar eso en nuestro favor y la ‘Fiesta del gol’ se presta para eso”, dice entre risas la presentadora, que agrega que para ella también será difícil dejar a sus hijos. “Mis pequeños están muy emocionados con este viaje, me piden que los lleve. Me da mucha nostalgia dejarlos pero sé que quedan en buenas manos, lo que me da tranquilidad”, afirma la cartagenera.

Con toda la actitud

“Yo creo que nos va a ir muy bien en Rusia. Le tengo mucha fe a nuestra Selección”, comenta Rochi sobre las expectativas de nuestro equipo en el campeonato más importante del fútbol.