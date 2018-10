Rodrigo Bonfante lanza su nuevo sencillo: ‘Déjà vu’

Hace unos días, el artista monteriano Rodrigo Bonfante, bajo el sello de La Industria Inc, estuvo en La Heroica rodando el video de lo que será su próximo sencillo: ‘Déjà vu’, que, además, tiene como modelo a Allison Vega, candidata al Reinado de la Independencia 2018 por el barrio San José de Torices, y contó con la participación de bailarines de la ciudad. La historia estuvo a cargo del productor cartagenero Cristian Flórez.

‘Déjà vu’, que mezcla ritmos internacionales como el funk brasilero y un poco de R&B (Rhythm and blues), se estrenaría el próximo 12 de octubre, según contó el artista en una entrevista para El Universal. El sencillo saldrá con video oficial en las plataformas digitales. Bonfante explicó que su nueva canción habla de lo que pasa por la mente cuando las relaciones acaban y no se asimila la ruptura, hasta parecer que el amorío no ha terminado.

¿Por qué Cartagena para rodar el video?

- Las pieles, lo colores, los sabores. Todo lo que esta ciudad tiene para ofrecer va muy acorde con la intención de la canción. Los colores que la ciudad nos ofrece son óptimos para el video. Estuvimos en calles muy coloridas y también en interiores, intentando darle dinamismo al video.

¿Cómo crees que le irá a ‘Déjà vu’?

- Sé que les va a gustar mucho, sé que van a sentir bien identificados con el sabor que tenemos. Es una canción muy internacional, pero también muy folclórica, que atrae mucho a la danza, al canto, al baile. Y esta tierra es de bailarines y de artistas espectaculares y sé que es una canción que puede ser utilizada para cosas grandes.

¿Qué significa grabar con La Industria Inc?

-Es muy emocionante trabajar con gente tan dura y con un trayecto tan importante en el mundo de la música, con íconos vivientes, como dice la canción de Nicky Jam. Al estar bajo la dirección de esas personas que tú admiras se siente una vibra importante, sientes que haces las cosas de una manera correcta.

¿Participaste en Factor XS?

- Fue en 2013. Nos fue muy bien, llegamos hasta último filtro pero me veía viejo, como me veo ahora que tengo 22 (risas).

¿Qué aprendiste de esa experiencia?

- Que el mundo de la música es complicado, que existen oportunidades pero hay que buscarlas y luchar por ellas. Que las puertas cerradas no significan más sino que existen muchas otras... y que la música es lo que quiero y por lo que vibro.

¿Cuáles son esos artistas que tienes como referentes?

- Yo escucho mucha música. Creo que quienes se encierran en un solo género no son cantantes inteligentes, musicalmente hablando. Entonces soy muy amplio con eso, yo escucho desde Celine Dion hasta Kevin Flórez.

¿Cómo ves la música colombiana y latina en el mundo?

- El trabajo hecho por J Balvin ha sido excepcional por, el reconocimiento que le ha dado a Colombia y cómo nos ha puesto en el exterior, entonces uno se da cuenta de que la música aparte de ser un modo de vida también es un modo de romper fronteras. La industria latina, sin lugar a dudas, ya rompió barreras y llegó a lugares en los que nunca pensamos estar. Y sabemos que el hecho de que estén haciéndose cosas tan grandes en este momento nos deja, tanto a los colombianos como a todos los latinos, un buen sabor de boca en el que podemos sentir que estamos trabajando y que existe luz, que hay un buen motivo para seguir moviéndose.

