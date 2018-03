Roger Porto, el influencer cartagenero que triunfa en redes

Por Gissel Díaz.

Roger González Porto tiene 27 años. Es un cartagenero del barrio Los Jardines, a simple vista es una persona normal, pero no, a Roger lo conocen más de 30 mil personas que son seguidores de su vida por medio de Instagram.

Tendencias

La revolución de la tecnología y el impacto de las redes sociales ha llevado a crear los llamados ‘influencers’, personas como tú y como yo que, al tener algo interesante que mostrarle al mundo se convierten en modelos a seguir e inspiraciones de vida, como Roger, cuya cuenta de instagram es roger_porto y está dedicada a viajes y estilo de vida.

Llegando lejos

Roger empezó a subir sus seguidores, pero él dice que no por eso es una persona inaccesible, procura responder los mensajes que le envían y estar atento a las

personas que lo quieren.

Poco a poco empezaron a contactarlo marcas para que él promocionara los productos y actualmente patrocina a Asus, a Póker con quien tuvo la oportunidad

de conocer a Chuck Norris y también el whisky William Grant.

Poco a poco y con esfuerzo, una persona con ganas de “comerse el mundo” encuentra la forma de surgir y esa es la oportunidad que las redes sociales le han

brindado a las personas, sea Gian Luca Vacci, PauTips, Juan Pablo Jaramillo, Germán Garmendia, Mildre Cartagena, Mafe Romero, todos son influencers y día

a día, han conseguido abrirse un camino en nuestro diario vivir.

Su historia

Roger estudió idiomas, sabe inglés y francés, se dedica a la traducción de documentos y es gracias a eso que ha tenido la posibilidad de hacer viajes en Sudamérica a

Chile, Perú, Ecuador y Brasil, donde ha ido 5 veces.

Al comienzo no le prestaba atención a Instagram pero cuando empezó su viaje al postear fotos consiguió muchos seguidores y empezó a mejorar tanto la calidad de su contenido como lo versátil. Así empezó su incursión como influencer.

Tips de viaje

Entre las cosas más llamativas de hablar con Roger, es saber cómo hace para viajar tanto, ya sea por tiempo, pero sobretodo por dinero, es una de las grandes cuestiones que uno se pregunta cuando ve cuentas como la suya.

Para viajar lo más importante es ahorrar. Hay muchas formas de hacerlo, una de ellas es evitar salir tanto, cuenta Roger que esa es la mejor forma de reunir dinero, porque poco a poco te gastas el dinero en salidas e incluso en alcohol o comiendo en la calle.

- El transporte puede salir costoso, por eso es mejor usar colectivos y evitar los taxis.

- No hagas cambios del peso colombiano al dólar para cambiar dólares por la moneda del país de origen, eso te puede salir muy pero muy costoso.

- Opta por los hostales, son muchísimo más económicos y te permiten conocer más personas. Además cuando viajas, no es para quedarte en el hospedaje, sino para salir, lo único que necesitarás al final es una cama y un baño.

- Hay muchos países que no requie ren visa, revisa cuáles en internet.

- Somos la generación de Google, revisa todo allí, sobretodo las reseñas.

- Apuesta por viajar dentro del país, a veces queremos salir y no conocemos lo propio, así se crea la experiencia de viajero.

- Cuando viajes, evita comprar la comida hecha, sale más costoso, si te quedas en un hostal puede que tengas una cocina, compra ingredientes y cocina.

- Disfruta, sin excederte. Si quieres ir a tomar algo, no tomes en demasiado, nadie quiere tener resaca en un viaje y además, sale más costoso.