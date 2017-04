Rolando Ochoa y Sergio Luis Rodríguez defienden al conductor de Martín Elías

Desde que ocurrió el accidente donde murió Martín Elías Díaz, todos han querido conocer qué fue lo que pasó en la carretera para que el desenlace haya sido tan trágico.

Todos los testigos afirman que una moto con dos presuntos borrachos se atravesó en el camino y en una maniobra para esquivarla, la camioneta perdió el control volcándose y dando varias vueltas hasta que se detuvo.

A esto se le suma el mal estado de la carretera, que se ha podido conocer, esta llena de huecos y baches que hacen el tránsito por el lugar algo peligroso. Y por último, el exceso de velocidad al que iba el carro blanco del artista.

Armando "Nando" Quintero, conductor del vehículo y quien sufrió fracturas en sus manos, aseguró que iban a 120 kilómetros por hora, mientras que otro de los sobrevivientes, Alex Ramírez, el asistente de "Tín Tín", como cariñosamente le llamaban, afirmó que iban a 170 kilómetros por hora.

Pues bien, a raíz de lo sucedido muchos han empezado a culpar a Quintero por conducir a alta velocidad y no poder haber maniobrado exitosamente la camioneta.

Comentarios en redes sociales amenazando al chófer de confianza de Martín, medios de comunicación hablando de una posible condena por homicidio culposo y demás, han ocasionado que Rolando Ochoa, acordeonero de Martín, y Sergio Luis Rodríguez, acordeonero de Peter Manjarrés, y quien durante ocho años trabajó junto a Quintero, hayan salido en su defensa.

Rolando publicó un vídeo en su cuenta de Instagram criticando a quienes han emprendido una campaña en contra de Armando, ademas de afirmar que los verdaderos culpables son aquellos que tienen en abandono las carreteras del país.

"Veo que quieren buscar culpables, quieren condenar a una persona que solo estaba haciendo su trabajo. Me parece que tienen que buscar en otras partes a los culpables (...) Quienes hacen las carreteras, para eso hay presupuestos, cuantas personas humildes mueren a diario en esa carretera por el mal estado en el que está (...) Nando no te preocupes que a los hijos de Dios les va bien, no tengas miedo de nada (...) Cuentas con mi apoyo, yo que estuve ahí, yo que vi todo lo que vi, sé que fuiste un guerrero (...)", afirmó Ochoa.

Por su parte, Sergio Luis publicó una foto junto a Armando Quintero donde le expresa todo su apoyo y confianza, ademas de una pronta recuperación.

"Todos los que te conocemos sabemos quien eres, conocemos tus sentimientos, lo bueno y noble que eres, estamos orando por ti, para que sigas adelante con fe y con los ojos puestos en Jesús (...)", fue parte de lo que escribió Rodríguez.