¡Rompió el silencio! Selena Gómez habló de su relación con Justin Bieber

Los medios de comunicación y las redes sociales no paran de hablar de Selena y Justin, pues la pareja de famosos ha sido captada por paparazzis en varias ocasiones juntos y muy cariñosos, lo que demuestra que el amor entre ellos renació. (Leer aquí: Justin Bieber y Selena Gómez, juntos nuevamente)

Cansada de tantos chismes, la artista estadounidense se pronunció en entrevista para la revista Billboard y contó detalles de su relación con Bieber y su ruptura con The Weeknd, la cual se conoció el pasado mes de octubre.

"Tengo 25 años, no 18 ni 19 ni 20. Aprecio a las personas que realmente han tenido un impacto en mi vida. Así que antes quizá podría haber estado forzando algo que no estaba bien. Pero eso no significa que querer a alguien sea algo que desaparezca", dijo Selena refiriéndose a Justin.

Los rumores de esta relación aparecieron desde el 25 de octubre, cuando Selena lo invitó a la iglesia y asistieron juntos. Luego fueron vistos en restaurantes, manejando bicicleta y hasta dándose un beso al aire libre, olvidándose de la prensa y los rumores que esto podría generar.

Con respecto a The Weeknd, Gómez manifestó que luego de mantener una relación de 10 meses en los que él la apoyó en su enfermedad y estuvo todo el tiempo a su lado, ahora son casi que mejores amigos.

"Algo de lo que estoy muy orgullosa es de que hay una sincera amistad. De verdad que no había experimentado nada así en mi vida. Terminamos como mejores amigos y nuestra relación se basa en animarnos y cuidarnos el uno al otro, y eso es lo más importante para mí", comentó.

Finalmente y tras convertirse en una de las protagonistas de los premios Billboard Women in Music, Selena recordó el duro momento por el que pasó cuando fue sometida a un trasplante de riñón, que fue donado por su mejor amiga Francia, con quien se siente muy agradecida.

"Ella me salvó la vida... me siento increíblemente afortunada. Honestamente, no podría estar más agradecida de la posición que tengo hoy en día en mi carrera. No sé cómo voy a poder pagarte esto, pero quizás haré un albúm épico el año que viene", aseguró la cantante.

Cabe recordar que a raíz del lupus que padece, Gómez se alejó un tiempo de las redes sociales, pero hace unas semanas con el cabello corto y rubio regresó a los escenarios con más fuerza y bastante recuperada, recibiendo comentarios positivos de sus seguidores, quienes la han apoyado desde el comienzo de su carrera.

El 2010 fue el año en que Selena Gómez y Justin Bieber comenzaron a salir, pero por problemas internos la relación se terminó y mientras que la artista pasó por un momento difícil con su enfermedad Lupus, el canadiense enfrentó problemas con la justicia.