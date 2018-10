Roysis González: “Seré una embajadora de cambios”

La característica que hizo brillar a Roysis González Torres en el Reinado Nacional del Turismo fue, sin duda, la alegría y ella misma lo afirma. Sí, la belleza es un factor fundamental en esta clase de concursos, pero un rostro bonito logra muy poco sin carisma, sin don de gentes. La cartagenera, que llegó ayer desde Girardot (Cundinamarca), donde se coronó el domingo como Reina Nacional del Turismo 2018, habló con nosotros sobre sus expectativas y realidades.

Roysis, que también ostenta el título de Reina de la Independencia 2017-2018, no puede ocultar la inmensa alegría que siente por este nuevo logro.

¿Qué viene para ti, cuáles son tus expectativas luego de este nuevo título?

-Vendrán muchas cosas mejores, seré una embajadora de cambios, quiero participar en campañas que ayuden a promover nuestro turismo, que impulsen mucho más al sector.

El día del Reinado de los valores, en la Cárcel de San Diego, departiste con las internas... ¿Qué le dirías a las personas que te critican por aparecer en una foto con Liliana Campos, conocida como La Madame?

-Es una decepción que se intente manchar mi nombre con este tipo de noticias. Como reina, y ahora embajadora nacional, no me puedo negar a cualquier persona que me pida una foto. Tampoco puedo juzgar a nadie por su situación o sus condiciones, y es en lo que siempre me he mantenido. Independientemente de todo, todos somos seres humanos y cometemos errores, y no sería en este momento un problema en sí.

Roysis asegura que se siente más dichosa que nunca, en parte, por el respaldo de su comunidad, La Boquilla, que la recibió con una caravana y una fiesta. En el corregimiento no se cansan de festejar y la reina se siente dichosa, porque esas celebraciones se hacen a su nombre.

