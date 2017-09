Rumbo a la final de 'Chica Prom'

Clases de pasarelas, etiqueta y protocolo, expresión oral y corporal y fogueo periodístico son algunas de las actividades que realizan las participantes en el concurso de modelaje Chica Prom.

La final será el próximo 5 de noviembre y ya se escogieron a las primeras ocho finalistas, en una gala realizada en el Centro Histórico.

Este grupo está conformado por Valentina Barrera Torres, del colegio Almirante Colón-sede Vista Hermosa; Aurys Rocha Barrios, de la Escuela Normal Superior; Yulleidis Castellar Beltrán, del colegio Almirante Colón- sede San José; María José Salgado Franco, de la Institución Educativa San Lucas; Dayanna Viana Cárdenas, del colegio Militar Almirante Colón-sede San José; Yisimary Liney Ramos Torres, de la Institución Educativa Soledad Román de Nuñez; Mariana Bettín Turizo, de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, y Andrea Leones Hernández, del colegio Nuestra Señora de La Candelaria.

El 24 de septiembre y 1 de octubre se escogerán dos grupos más de ocho niñas, y así se suman 24 finalistas que participarán por llevarse el primer título de ‘Chica Prom 2017’.

¡Finalistas!

Las ocho finalistas confiesan que participar en este concurso de modelaje ha sido una experiencia enriquecedora para sus vidas y que el certamen será una gran plataforma para su carrera de modelaje.

“Esta ha sido una oportunidad genial donde he aprendido muchas cosas que me servirán para mi futuro como modelo. Y también he conocido gente espectacular como mis compañeras, con las que me he sentido muy bien”, comenta Yulleidis Castellar, una de las ocho finalistas.

“Yo pienso seguir en el mundo del modelaje y en los concursos de belleza porque eso me encanta, pero también quiero estudiar psicología infantil, porque quiero ayudara a guiar a los niños”, dice María José.

“A mí me encantaría estudiar algo que vaya relacionado con el modelaje y el mundo del entretenimiento para poder alternarlos, por eso quiero estudiar comunicación social y periodismo o actuación”, agrega Dayanna Viana.

“Yo quiero estudiar algo muy diferente a todo esto, pero quiero seguir en el mundo del modelaje, que es algo que me encanta. La ingeniería ambiental es la carrera que yo quiero estudiar, porque quiero ayudar al medio ambiente para luchar por todos estos cambios climáticos que están sucediendo”, comenta Andrea Leones.