Rumbo a Miss Universo

Por Eidis Figueroa Arnedo

Comienza la recta final, ya estamos a solo 2 meses de Miss Universo 2017 y nuestra Señorita Colombia, Laura González Ospina, está más que lista para marcar la diferencia y hacer una gran representación de nuestra país en el certamen internacional.

La fecha es del 26 de noviembre y el lugar será Planet Hollywood Resort en Las Vegas, Estados Unidos.

Espontaneidad, alegría, sencillez, son algunas de las características de la personalidad de nuestra representante, quien es una de las reinas que ha tenido menos tiempo de preparación, apenas ocho meses. Pero la cartagenera no ha parado de prepararse para debutar en Miss Universo el próximo mes.

“Parece que ya me hubieran dicho que iba a ser en noviembre, que iba a tener poco tiempo, ¿por qué lo digo así?, porque desde el principio decidí que no iba a parar de prepararme y crecer. No paré mi dieta, no abandoné mi rutina de ejercicio. El proceso para Miss Colombia lo tomé como mi preparación para Miss Universo, no he parado nunca”, nos dijo Laura con respecto a cómo le ha afectado tener tan poco tiempo para prepararse.

¿Cómo es tu rutina de ejercicios y tu dieta?

- Hago dos horas de ejercicio diario, a veces hago doble jornada. Tiende a ser funcional, con poco peso. Hago muchísimo cardio, para obtener definición. En cuanto a mi dieta, soy muy disciplinada, como 5 o 6 veces al día, cada 3 horas. Muchísimas verduras y proteínas. Como Carbohidratos hasta el medio día.

Al principio de tu coronación no fuiste aceptada por muchos, recibiste muchas críticas, ¿cómo convives con los malos comentarios?

- Primero que todo decidí ignorarlos. Ya había pasado por una situación similar, pero cuando era muy niña, siempre había críticas muy fuertes. No sé Dios qué enseñanzas tenga para mí por ese camino, pero siempre me he visto expuesta en críticas muy fuertes. Pequeña sufrí mucho por escuchar esas críticas destructivas, ya hoy la tengo clarísima: cada vez que me hacen ese tipo de comentarios, me refugio en mi familia, las personas que me quieren ver crecer.

Desde que obtuviste la banda de Señorita Cartagena,hasta este momento, ¿qué ha cambiado de ti?

- Me he vuelto muy comprensiva, me pongo en el lugar del otro, siempre. He tenido que ver muchas situaciones difíciles de colombianos, y eso me ha hecho más comprensiva. Tengo situaciones malas como cualquier niña de 22 años, pienso mucho más en el otro, antes de pensar en mi misma.

¿Qué extrañas de tu vida de antes de ser reina?

- En esta visita a Cartagena me sorprendió el gran reconocimiento que tengo aquí en mi ciudad. A veces me gustaría salir en chancletas y con un ‘moño’, como antes. Pero luego pienso que no me pueden ver así, no por vanidad, sino porque los cartageneros esperan ver a su Señorita Colombia cartagenera, quiero siempre darles esa imagen, darles esa foto bonita que quieren.

¿Con qué armas vas a Miss Universo?

-Ser espontánea, yo misma, no tener careta, ni miedo a las muecas y a las carcajadas, estoy llena de pasión por lo que hago, creo que esas son mis grandes armas para impresionar en Miss Universo. Voy a dar todo y otro 50% más de mí, como siempre lo hago, con mucho respeto y corazón, Yo sé que nos va a ir muy bien.