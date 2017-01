Ryan Gosling gana el Globo a mejor actor de musical o comedia por "La La Land"

Ryan Gosling se anotó el tercer Globo de Oro para la aclamada "La La Land", el tributo a la era de oro de los musicales de Estados Unidos, que también ganó por mejor canción original y mejor banda sonora. El actor fue premiado como mejor actor de comedia musical.

"No es la primera vez que me han confundido con Ryan Reynolds. Esto se está yendo de las manos. Ryan, obviamente, hay algún tipo de error, pero estoy aquí, si no te molesta", dijo al recoger el premio. Gosling agradeció el apoyo de su esposa, la actriz Eva Mendes, en su discurso.

"Me gustaría agradecerle a una persona de la manera que se lo merece. Mientras yo cantaba, bailaba y tocaba el piano y tenía una de las mejores experiencias he tenido en el cine, mi esposa estaba criando a nuestra hija, estaba embarazada de nuestro segundo hijo y estaba tratando de ayudar a su hermano de una pelea contra el cáncer", afirmó.

La película, alejada de los cánones de los films estadounidenses más exitosos, ya ha recaudado más de 50 millones de dólares en Estados Unidos y la frecuentación ha seguido aumentando esta semana, un mes después del estreno.