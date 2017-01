¿Sabotaje? Mariah Carey podría ser demandada por falsas acusaciones

Luego de su penosa presentación en el Times Square de Nueva York como previa a la llegada del 2017, la artista Mariah Carey ha seguido dando de qué hablar en los principales medios del mundo. (Lea aquí: Mariah Carey cometió la primera embarrada del año)

Ante las diversas críticas por hacer playback en pleno show en vivo, su mánager salió en su defensa asegurando que todo se debió al mal sonido y a un "sabotaje" por parte de la productora.

Problemas con el micrófono y con todo el equipo técnico serían los culpables del hecho, que según el mánager pudo haber sido controlado, si antes del concierto le hubiesen prestado atención a las anotaciones de Mariah, quien insistió en tres ocasiones que presentaba inconvenientes.

Durante una entrevista en 'Us Weekly', la representante insistió en que “todo fue un sabotaje”, ya que la empresa no hizo el mínimo esfuerzo para arreglar el sonido. "Nunca sabré la verdad, pero sí sé que les dijimos que su micrófono no funcionaba y que era una producción desastrosa”, agregó.

pero ¿Qué dijo la productora?

Por su parte la productora Dirk Clark Productions se pronunció a través de un comunicado en el que defienden su posición y afirman que la acusación del equipo de Carey es "difamatoria, escandalosa y francamente absurda" por lo que emprenderán una demanda. Además explicaron que la artista no accedió a realizar una prueba de sonido previo al evento.

"Queremos ser claros, tenemos el máximo respeto por la Sra. Carey como artista y reconocemos sus tremendos logros en la industria", dijo Dirk Clark, representante de la empresa.

A pesar del polémico suceso, la estrella neoyorquina publicó en sus redes sociales un video asegurando que lo ocurrido son "cosas que pasan" y deseando un feliz año a sus fanáticos. Cabe anotar que la publicación fue colgada horas después del hecho y antes de las acusaciones de su mánager a la compañía de sonido.

Shit happens Have a happy and healthy new year everybody! Here's to making more headlines in 2017 Un vídeo publicado por Mariah Carey (@mariahcarey) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 11:10 PST

Recordemos el video del penoso hecho: