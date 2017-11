Sale a la venta mansión de Juan Gabriel en Las Vegas

La "mansión" de Las Vegas donde Juan Gabriel trabajó en su música, fabricó vitrales y compartió tiempo con amigos como Michael Jackson, ha salido a la venta con el deseo explícito del compositor de que sea adquirida por una familia hispana.

Coloquialmente se le conoce como "La Mansión de Juan Gabriel", pero para los especialistas en Bienes Raíces es la casa número 2801 de la calle Pinto Lane, una propiedad con 23.000 pies cuadrados, una veintena de habitaciones y un número similar de baños que este último fin de semana, cuando salió a subasta, no encontró comprador.



El conjunto posee un inmueble principal, dos piscinas, teatro, más un par de edificaciones anexas con un apartamento, túneles y pasadizos que conectan los espacios principales de toda la propiedad.



También un restaurante y una discoteca subterránea en la que, según cuentan antiguos allegados del artista, Juan Gabriel recibía con frecuencia al "Rey del Pop", Michael Jackson, quien en algún momento ocupó una de las casas aledañas.



El inmueble es una de las propiedades más emblemáticas del Distrito Histórico de Las Vegas y fue uno de los refugios donde "El Divo de Juárez" pasó mucho tiempo.



"Es probable que pronto llegue alguien que valore no solo las características propias del lugar de 1.14 acres, sino que además entienda el valor de toda la memoria que hay dentro", dijo a Efe Pablo Castro, quien fue amigo personal de Juan Gabriel.



"En esa casa hay muebles, decoración y hasta una caja fuerte que dejó Juan Gabriel. Muchas de esas cosas se quedan para el nuevo comprador", detalla Castro, quien además ha estado al tanto de toda la renovación de la propiedad.



"Cuando estaba vendiendo esta casa, Juan Gabriel me llegó a comentar que le encantaría que una familia hispana se quedara con ella. Ese era su sueño con la propiedad. Yo estoy seguro de que algún fanático que reconoce su importancia pueda ser el próximo habitante de su mansión", vaticinó Castro.



La mansión fue adquirida en 2014 por una inversionista que, de acuerdo con documentos públicos, habría tenido que pagar varios cientos de miles de dólares atrasados en materia de impuestos, para poder iniciar una remodelación de alrededor de 2 millones de dólares.



En 2014 la propiedad fue vendida por alrededor de un millón de dólares.



Hoy está valorada en 4 millones, no solo por la construcción, espacio y terreno, sino porque el precio también incluye el valor de pertenencias y recuerdos del artista, adosados al "paquete".



Castro afirmó que durante la subasta del fin de semana la puja llegó a los 2.8 millones de dólares, pero la propietaria de la vivienda no quiso venderla en menos del precio por el que fue evaluada.

La venta continúa a la espera del próximo propietario de "La Mansión de Juan Gabriel".