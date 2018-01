Santiago Alarcón revive a 'Garzón'

Una ver terminaron las grabaciones de ‘Garzón’, de inmediato Santiago Alarcón volvió al teatro para cumplir una exitosa temporada con la obra ‘Los Bonobos’, la mejor manera que encontró para despedirse de uno de los papeles que ha marcado su carrera como actor al interpretar a Jaime Garzón.

Este lunes, 15 de enero, a las nueve de la noche el canal RCN estrenará esta serie basada en uno de los humoristas y activistas más importantes de la historia del país. Bajo la dirección de Sergio Cabrera, Santiago tuvo que esperar varios años para interpretar a éste, un personaje al cual muchas veces le dijo adiós, pero que siempre regresaba a él, y ahora, serán los televidentes quienes den el veredicto respecto del trabajo realizado por este actor paisa de 40 años de edad, a quien parece que no le queda ningún reto actoral grande.

POR EL FINAL

-Casi de inmediato, al terminar ‘Garzón’ empezó temporada de teatro...

Siempre he creído que el teatro termina ordenando lo que se desordena en la televisión, porque el teatro es muy exigente, por lo que vuelves al rigor y retomando un montón de cosas. Por otro lado, y por experiencia, cuando terminé ‘El man es Germán’, decidí que no quería hacer nada y me desesperé, así que esta vez tomé otro rumbo y pasé de una de la televisión al teatro, como una terapia, porque tampoco es tan exigente en temas de horario pero sí es intenso. Una buena forma para ir olvidándome de Garzón.

-¿Difícil salir de un personaje como Garzón después de vivirlo por tanto tiempo?

Lo más difícil no fue abordarlo, lo complicado fue dejarlo ir, porque difícilmente uno puede encontrar un personaje como él para interpretarlo en televisión. Yo hablaba con Sergio Cabrera, el director, que éramos muy afortunados de contar la historia que estábamos contando, porque si vemos todas las historias de la televisión de hoy, casi todas son las mismas. La historia de los capos nos la han contado un montón de veces, al igual que la historia del vallenato, pero esta no.

Como fue tan intenso, como es una historia con tanto juego, tenía mucho que sacarle. Existen personajes a los cuales se les puede sacar mucho jugo, que da tristeza dejarlo, se genera una verdadera nostalgia que representa el hecho de jugar a ser Jaime Garzón.

-¿Cómo fue llegar a ponerse en los zapatos de Jaime Garzón?

Cuando se toma la decisión de interpretar a Jaime Garzón, yo hablé con mi esposa y le dije que solo había una posibilidad de hacer un personaje de esta magnitud, y era ser muy intenso, ir hasta el fondo, conocer todo y explorarlo por completo.

Lo otro, es reconocer que este tipo era un genio y que como él no hay dos, por lo que yo no podía hacerlo solo, necesitaba ayuda. Conté con muchas personas y la investigación larga que realizó el libretista, pero además, necesitaba ayuda en el tema de las imitaciones, porque yo no soy imitador, así que requería conocer sus técnicas, que realmente desconocía.

Aparte de las imitaciones, estaban sus personajes, que necesitaron un ejercicio muy grande de observación y otro más grande de repetición. Todo esto con el privilegio de contar con el tiempo necesario de preparación que no siempre se tiene.

En algunas ocasiones, cuando tenía que abordar algunos de sus personajes le pedía a la producción para poder hacerlo de la mejor manera. Habían días de trabajo en los cuales debía preparar la letra del personaje, las imitaciones y la intervención de sus personajes.

-¿Ya vio cómo quedó la serie?

Lo que se hizo quedó ahí, no lo he visto ni lo veré en mucho tiempo, pero si puedo decir que es un trabajo que se realizó con mucha responsabilidad, pero sobretodo fue un trabajo en el cual tuve mucha ayuda por parte de todos. No me gusta ver lo que hago porque no lo disfruto. Suelo verlo muchos años después, cuando lo que tenía que pasar con ese producto ya fue.

-¿Un personaje que era un sueño interpretar?

Uno en el teatro tiene muchos personajes que sueña hacer, como Hamlet, con Hugo Rey, y en el recorrido actoral una vez pensé en la posibilidad que hicieran la historia de Jaime Garzón en televisión y ese momento llegó, y luego hago parte de los primeros opcionados y el proceso va andando hasta que definitivamente me dan esa responsabilidad. Todo empieza a ser real. Una cosa es el sueño de jugar fútbol junto a diez profesionales más y otra cosa es pararse en la cancha de un estadio lleno y empezar a jugar bien. Es por eso que creo que la vida y esta profesión me fue preparando para este momento, por lo que lo asumí con gran responsabilidad aunque muerto del susto.

Cada escena representaba para mí una gran responsabilidad con lo que decía. Afortunadamente todo lo que estaba escrito estaba completamente claro y justificado, por lo que yo aportaba era cosas más hacia el humor. Tomar la decisión de hacerlo es como cuando quieres lanzarte en paracaídas, es algo que siempre has soñado pero quizás no sea capaz porque está la posibilidad de que no se abra el paracaídas. Es imposible que uno como actor le diga no a un personaje como Jaime Garzón.

SUEÑO Y REALIDAD

-¿Cómo fue trabajar con Sergio Cabrera?

Nunca había trabajado con Sergio Cabrera, pero fue lo más emocionante de trabajar en ‘Garzón’, fue realmente revelador ser dirigido por Sergio. Conocerlo, aprender de su forma de trabajo y sus historias, como tenía todo el proyecto en su cabeza. No es fácil encontrar a un director que dirija una escena y vea como tiene en mente no solo la escena, sino todo el capítulo y la serie completa. Era sencillamente increíble ver como con una sola frase cambiaba todo el camino de una escena, buscando el tono y las verdades dentro de la serie.

Es difícil encontrar otro director en la televisión colombiana que genere tanto respeto como Sergio Cabrera, con esa mística que se ha ido perdiendo con el tiempo, porque cada vez son más actores que llegan al set de grabación con el celular en la mano y sin la letra aprendida. Trabajar con Sergio Cabrera marca un antes y un después en mi trabajo en televisión.

-¿Difícil encontrar el tono?

Siento que fue lo más difícil de encontrar, pero lo logró Sergio Cabrera. Cuando a la gente se le habla de la vida de Jaime Garzón siempre hay dos referentes claros, que son su humor y la forma como fue asesinado, pero en la serie se encuentran muchas cosas más. Pienso que no había mejor director para este proyecto que Sergio Cabrera, pues además de ser un gran director, conoció muy bien a Jaime Garzón. En casa receso de almuerzo yo salía corriendo para escuchar todas sus historias.

Cuando él habla de Jaime, es recordar toda una época, que no fue nada fácil, donde hoy en día vivimos muchas de las consecuencias de lo ocurrido en los 90, porque muchos crecimos sin papá, otros sin otros miembros de su familia por la violencia intensa, por lo que sorprende que en una época así apareciera un tipo como Jaime Garzón que se atrevió a decir un montón de cosas pese a la violencia. Por eso, vale la pena contar esta historia.

-¿Cuál era la imagen que tenía de Jaime Garzón antes de realizar este personaje?

Cuando lo matan yo iba a cumplir 20 años y recién llegado de Medellín, pues tenía la idea de sus programas de televisión que me parecían muy aburridos, muy políticos y quizás no entendía en su momento, aunque otros personajes me encantaban, como ‘Godofredo Cínico Caspa’ y más adelante ‘Heriberto de la Calle’, que sólo tiempo después descubrí que era Jaime Garzón, a mí me parecía que era otra persona quien hacía este personaje.

Ya con los libretos y la investigación lo empecé a conocer más en su vida privada, más allá del humor, porque la serie habla del personaje público pero en especial del Jaime que pocos conocimos, de las cosas que no nos enteramos, en su familia, su manera de ver la vida, incluso cuando quería llorar.

-¿Un personaje enamoradizo?

Para la investigación leí el libro de Margarita Rosa de Francisco, ‘El hombre del teléfono’, muy bueno, lo que me aportó mucho, con otra visión de Jaime, porque era una mujer, que a pesar de lo que vivieron, tenía un concepto muy claro de él.

Le iba muy bien con las mujeres. Era una muestra de la inteligencia y de que la seducción empieza por el oído. Era un conquistador.