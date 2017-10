Sara Corrales, la exprotagonista de Novela que conquista la televisión mexicana

Los contratos de exclusividad en México, en especial con Televisa, generalmente son solo para los actores nacidos en ese país, pero el talento, trabajo y disciplina de la actriz antioqueña Sara Corrales fueron suficientes para que esa cadena de televisión la invitara a hacer parte de ese privilegiado grupo.

Feliz con lo que le ha brindado ese país, tanto en lo profesional como en lo personal, Sara se apresta a iniciar el rodaje de la segunda temporada de La doble vida de Estela Carrillo, de la que es protagonista.

En sus metas a largo plazo está, después de conquistar el mercado mexicano, llegar a Los Ángeles y abrirse camino en la industria cinematográfica.

Sara es una mujer disciplinada, apasionada por el deporte, que no le gusta hacer dietas, que extraña con todo el alma Medellín.

-Acaba de firmar un contrato de exclusividad con Televisa... ¿Cómo enfrentas ese compromiso y qué proyectos vienen en tu carrera?

Estoy absolutamente dichosa y feliz con la firma del contrato con Televisa, la empresa de comunicaciones de habla hispana más grande del mundo. Me llena de orgullo hacer parte del selecto grupo de artistas exclusivos, en especial porque no soy mexicana, soy una chica colombiana, que se ganó un lugar que habitualmente solo estaba destinado a las mexicanas.

Este es un país que privilegia al talento local, a diferencia de lo que pasa en Colombia, por eso, que me hayan seleccionado es más que meritorio. Este país conmigo ha sido maravilloso. Viene la segunda temporada de La doble vida de Estela Carrillo, en la que soy la protagonista, algo que me llena de emoción, no veo la hora de iniciar las grabaciones de este proyecto que se avecina.

-¿Tiene como meta ir al mercado anglo, estar en proyectos en Los Ángeles?

Es todo un sueño, siempre he sido comprometida con mis sueños y metas, aunque también tengo claro que las cosas son paso a paso, para caminar primero necesitas gatear, soy muy organizada y metódica. Claro que quiero llegar allá, pero necesito primero conquistar este mercado, que es muy grande, el más importante del mundo latino.

-¿Has recibido propuestas para regresar a alguna producción colombiana?

Sí he recibido propuestas, en ningún momento he cerrado la posibilidad de estar en mi país, que amo y extraño rotundamente, del que estoy superagradecida, que fue testigo de mi carrera desde mis inicios, me apoyó y me abrió las puertas, pero la verdad es que ahora con la exclusividad me obliga estar acá en México. Estaría feliz de regresar a trabajar a Colombia, siempre y cuando, Televisa lo autorice pero teniendo como base México, donde actualmente está mi casa y mi vida”.

-¿Nos puedes hablar de las rutinas de actividad física que implementaste en los últimos años en tu vida?

He sido superdeportista toda la vida, solo que he tenido cambios físicos fuertes porque he practicado diferentes disciplinas, en ciertas etapas de mi vida, en algún momento me gustaba ser más musculosita, más fuerte, pero después cambié el entrenamiento y me puse más fit, que es como estoy ahora.

Todos los días entreno, el deporte hace parte de mi día a día, llevo una vida saludable, tranquila, con buena alimentación, no se trata de ir al gimnasio y ya, es un compromiso con uno mismo, con la estabilidad física y emocional.

Es el resultado de muchos años de disciplina, que no se consigue de un día para otro, toda la vida fui de gimnasio, de pesas y ahora estoy con otro método de entrenamiento que es más funcional y a partir de ahí es que mi cuerpo ha cambiado, me ha vuelto más fit”.

-¿Hubo algún clic, un detonante, que te impulsara hacia la actividad física?

No, ningún clic, no hubo un momento en particular, soy deportista desde el colegio, desde chiquitita siempre estuve vinculada a los equipos de baloncesto y atletismo del colegio, con la liga de patinaje, siempre he sido muy activa y enérgica, lo que pasa es que antes no había redes sociales y obviamente la gente no se enteraba. Me gusta sentirme activa, enérgica y saludable y eso me lo da el deporte.

-¿Y en la alimentación, cuáles fueron esos cambios o esas renuncias en la dieta de Sara Corrales?

Nunca he hecho dietas, soy enemiga número uno de ellas, enemiga de contar las calorías, de pesar la comida, enemiga de las dietas extremas de agua, atún y piña, mi recomendación es no hacer dieta, más bien es llevar una vida saludable, sin necesidad de ser agresivo con el cuerpo, sin llevarlo a extremos, sin quitarle nutrientes y vitaminas, no es dejar comer, al contrario es hacerlo balanceado.

-¿Viene la temporada de Navidad y Año Nuevo... estarás nuevamente en Medellín?

Me encantaría estar en Medellín en estas fechas decembrinas, pero por ahora no puedo hacer planes porque posiblemente iniciemos la preproducción de nuestra nueva serie en diciembre, así que planear un viaje es muy complicado hasta que no se decidan las fechas. Si puedo sacar vacaciones prefiero sacar a mi mamá, a la señorita Mercedes Castillo, a conocer otro país, algo diferente, es un momento que disfrutamos mucho juntas.

-¿Cómo es ese vínculo emocional de Sara con Medellín?

“Medellín es la ciudad de mi vida, la de mis sueños, la que amo, adoro, extraño y de la que hablo a diario, soy embajadora número uno no solo de mi país, sino de mi ciudad, cada vez que preguntan de dónde soy me riego a hablar de Medellín como buena paisa que se respete. Es un vínculo de amor loco y profundo, estoy en este país agradecida y feliz, pero mi patria es Colombia y mi ciudad es Medellín.

-¿La prensa rosa mexicana es fuerte con los artistas, en ese sentido como te han tratado los medios?

El tema aquí de la prensa es impresionante, los paparazzis que están en todas partes, se montan a los árboles, te persiguen, es una cosa impresionante, no hay intimidad para los artistas, es un tema superfuerte, pero a mí, hasta el día de hoy, me han tratado divino, tengo la mejor relación con todos los medios, me respetan mucho, cada vez que sacan fotos mías es para hablar cosas bonitas y positivas, así que estoy feliz y agradecida con esta prensa que conmigo tiene una relación divina, soy muy buena onda con todos, siempre respondo entrevistas con la mejor energía, al igual que los fans, y eso lo nota la gente, entonces a los que se portan bien, la prensa también se porta bien con ellos, ha sido una relación muy tranquila.

-¿Es complejo mantener una relación sentimental en una carrera como la tuya?

Sí, es complejo, porque las jornadas de grabación son eternas, y en los tiempos libres tengo que ir a eventos, firmas de autógrafos, grabar comerciales o hacer fotos, el tiempo es reducido, pero el que quiere puede, así de sencillo, si uno tiene pareja y le quiere dedicar el tiempo lo puede hacer, tal y como sucede con la familia y con las cosas que son importantes para uno.