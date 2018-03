Sara Uribe no va más en 'La Kalle' y estas son las razones

La bella Sara Uribe renunció al popular programa 'La Kalle' y a través de varios videos en Instagram explicó a que se debe su retiro.

De acuerdo a la presentadora, uno de los motivos de su decisión es porque quiere ejercer su profesión: el periodismo.

En medio de mucha nostalgia, la paisa indicó que le duele mucho dejar este proyecto porque en él creció profesionalmente y todos los días aprendió algo nuevo.

“Fueron ustedes quienes confiaron en mí cuando me equivoqué, cuando me caí, cuando pude levantarme y demostrarles de qué estaba hecha. Hoy mi corazón se llena de orgullo al decir que pasé por este gran programa donde me sacaron muchas sonrisas, donde amé hacer radio —para mí hacer radio fue mágico—, donde pude acompañar a tanta gente en un hospital, en una cárcel, en una soledad, en un transporte público, a esas personas que se levantan tan temprano y que son tan berracas, tan trabajadoras como lo hacíamos nosotros”, expresó.

Además aprovechó para agradecer a todos los que confiaron en ella siempre.

“Me ha dolido mucho dejar este programa que llenó mi vida, que lo amo profundamente; a mi equipo de trabajo: a Dianita, a ‘Lokillo’, a Carlitos, a Morgan, a mi ingeniera; a todos los del equipo de producción; a mis directivos por haber confiado en mí; al Canal Caracol, que me lo llevo en el corazón”.

Finalmente agregó que tomó esta decisión porque necesitaba tiempo para ella y prepararse para otros proyectos.

Recordemos que hace unos días Sara, quien presenta ‘Lo sé todo’, del Canal 1, fue operada de urgencia debido a que se le explotó una de sus prótesis mamarias.