Sara Uribe responde a críticas de sus detractores por relación con Fredy Guarín

“Ahora sí hablan, especulan bailan y hasta cantan. Ahora sí. Y no dejen de hacerlo porque de eso se trata la vida: de expresar lo que se siente, unos lo hacen escribiendo, otros hablando, otros cantando y otros hasta bailando”, fueron las palabras con las que arrancó su publicación Sara Uribe tras las numerosas críticas que ha recibido por su relación con Fredy Guarín.

Con una foto en la que aparecen en un picnic, la presentadora no aguantó más los comentarios de sus detractores y respondió con un fuerte mensaje.

"Una vez hablé de desamor y me senté en la palabra acusando y despotricando de alguien con dolor en mi corazón, con rabia, con desespero pero ese mismo alguien era la cura de ese dolor. Fue así como le di prioridad a vivir, no por los demás y no generando dolor, eso sí lo tengo clarísimo, porque más allá de todo, nadie sabe lo de nadie y las redes y los programas muestran lo que pueden y quieren mostrar . En este cuento faltan muchos, llamémoslos “amigos de mis amigos”, que ahora quieren hacerme ver como una enemiga. ¿Y saben qué? El orgullo les ganó a muchos y por eso quizás el amor no está con ellos o demás que sí, solo que no del lado de nosotros. Por eso @fguarin13 y yo decidimos que el orgullo no nos volverá a ganar. Juntos somos más fuertes".

Desde el pasado 13 de abril que la presentadora dio a conocer su decisión de volver con el jugador dejando su vida en Colombia para comenzar una junto a él en China, los comentarios, críticas y nuevos detalles de esta relación no se han hecho esperar.

Sin embargo, ella misma se ha encargado de callar los rumores y demostrar que no solo disfruta de los paisajes de China junto a su amor sino también aprovecha para apostarle todo al tema de ser influenciadora.