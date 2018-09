Alex Martínez trae ‘El mensaje’ junto a Jorge Celedón

“Me siento orgulloso de mis raíces y del amor de mis seguidores. Espero seguir sorprendiéndolos con buena música y que apoyen todos mis proyectos”.

Eso dice Alex Martínez, el vallenatero nacido en el municipio de Marialabaja y criado en Venezuela, que desde niño descubrió su amor por la música y se convirtió en uno de los más jóvenes y talentosos del género. Gracias a su carisma se convirtió en el actor que protagonizó la película ‘Vivo en el Limbo’, inspirada en la canciones del inolvidable Kaleth Morales, lo que le dio reconocimiento en el género con importantes y positivos comentarios de su interpretación, por la particularidad de su voz.

“Interpretar a uno de mis ídolos fue un orgullo. Siempre que tengo un show me piden canciones de él y yo las canto con felicidad, pero gracias a mis nuevas producciones musicales la gente me conoce como Alex, entonces también piden mis canciones”, nos cuenta.

Alex también es compositor y ha trabajado de la mano de artistas como Iván Villazón, Chelito de Castro y Jorge Celedón, entre otros grandes del género. Asegura que no recuerda un momento de su vida en que el vallenato no haya estado y por eso no se ve haciendo otra cosa que no sea cantar, tocar acordeón o cualquier otro instrumento musical. Luego del lanzamiento de su álbum ‘Así comienzo yo’, del cual se desprende el sencillo ‘Mi otra mitad’, presentó una de las canciones más románticas que se puedan escuchar, titulada ‘El mensaje’, junto al exitoso Jorge Celedón. ‘El mensaje’ es de la autoría de Wilfran Castillo, y en ella Alex y Celedón le imprimen un sello particular de interpretación, convirtiéndola en un importante éxito de la música vallenata que narra la historia de un amor inolvidable y su inesperada partida.