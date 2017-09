¡Se creció la familia! Khloé Kardashian también estaría embarazada

Por estos días la familia Kardashian no ha dejado de ser noticia, ahora no solo es por sus polémicos videos y fotos sino también porque se rumora que dos de ellas estarían embarazadas. (Leer aquí:Kylie Jenner, ¿embarazada?)

El pasado fin de semana las redes y medios de comunicación comentaron que Kylie Jenner y su novio el rapero Travis Scott estarían a la espera de un hijo, lo que tenía a la familia entera muy contenta, pese a que la joven solo tiene 20 años.

Esta vez sería Khloé la protagonista de los comentarios en medios e internet, pues el portal de entretenimiento TMZ aseguró que ella también espera su primer hijo y que tendría 3 meses de gestación.

Aunque no se sabe el sexo del bebé, fuentes cercanas a la familia afirman que la menor de las Kardashian y su novio el exjugador de la NBA Tristan Thomposon están que no se cambian por nadie.

En pasadas ocasiones, en pleno show del programa 'Keeping Up with the Kardashian', Khloé reveló que estaba en la búsqueda de una familia junto a su pareja, noticia que confirma aún más su embarazo.

“Podemos iniciar con uno y comenzar a crecer desde ahí. Ahora sabiendo que no estoy con anticonceptivos me da un poco de miedo. Es un paso muy grande”, dijo la menor de la familia más famosa de la televisión estadounidense.

Cabe recordar que este serían tres los nuevos integrantes que llegan a la familia Kardashian, ya que no solo son Kylie y Khloé las que estarían a la espera de ser madres sino también Kim Kardashian, quien tendrá otro hijo a través de vientre de alquiler.