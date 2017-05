Se filtra en redes audio en el que culpan a esposa de Martín Elías de su muerte

A solo un mes y medio del fallecimiento de Martín Elías, las polémicas relacionadas con su esposa Dayana Jaimes, la disquera y su vida personal no paran. Ahora se filtró en redes un audio donde supuestamente Patricia Acosta, madre del cantante vallenato, culpa a ‘La Monita linda’ de la muerte del artista, el pasado 14 de abril en un accidente automovilístico.

“Que Dios me perdone, no soy nadie para juzgarla, solo soy una pecadora, pero a mí no se me ha quitado de mi mente que Dayana tuvo que ver con que Martín se matara, porque ella quería que le quedara todo lo que le quedó, de todo lo que Martín había hecho, para buscarse otro, porque ella no quería a Martín Elías. Ella nunca quiso a mi hijo; ella quiso fue el poder, la plata de Martín Elías”, es una de las acusaciones que se escuchan en la grabación que en pocos minutos se ha vuelto viral en Twitter y YouTube.

A pesar de que Patricia manifestó al portal de noticias Pulzo que “todo fue un montaje de gente mala”, usuarios en redes insisten en que la voz que se escucha en el audio es la de ella.

El audio, publicado a través del canal de YouTube de ‘Serie Tv’, ha despertado la indignación de los seguidores de Martín y de aquellos que han seguido paso a paso el caso de su accidente, pues se niegan a creer que Acosta haya hecho ese tipo de acusaciones.

“Puerca, pollera, no pierde vicio. Dayana todo el tiempo fue bandida. También se cree que ella tuvo culpa con el accidente de Martín, por lo que te dije que ella le echaba brujería a Martín Elías. Y él mantenía desesperado, matándose’ en las carreteras para llegar donde ella, y era por eso que no se quedaba en ninguna parte, se venía a medianoche, a la hora que fuera, de madrugada, volando pa’ donde Dayana”, sigue diciendo la mujer en el audio.

Hasta el momento Dayana no se ha pronunciado en redes sobre la supuesta grabación y tampoco se conoce aún la identidad de la persona que realmente hace las fuertes acusaciones.

Escucha el audio.