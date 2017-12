Se le inundó la casa a Jessica De La Peña en Castillogrande

La presentadora de televisión Jessica De La Peña mostró a través de su cuenta de Instagram la inundación que afectó su casa en el barrio Castillogrande en Cartagena.

La fuerte lluvia que azotó ayer al Corralito de Piedra causó inundaciones en los barrios Castillogrande y Bocagrande a causa de la ineficacia de las válvulas de Pico de Pato instaladas para supuestamente impedir la intrusión de agua a las calles cuando sube el nivel medio de mar y drenar las aguas pluviales hacia la Bahía.

En varios envíos, De La Peña cuestionó que tal situación se hubiese presentado a pesar de los “millones de pesos” que la Administración ha invertido en obras en este de la ciudad.

Hoy en la esquina de mi casa, cruzando la calle... Ojo, obras que costaron miles de millones!

De La Peña mostró también el estado del Paseo Peatonal, una obra recibida hace un año por la administración y que ya se tiene varios lugares deteriorados.

Y no solo son las inundaciones! Miren como está el paseo peatonal de Castillo Grande, luego de sólo 2 años, si no es menos tiempo, de haberse reconstruido. Costó más de 10 mil millones de pesos y tuvo sobrecostos !

"No, no es una foto artística. Son mis pies dentro de la cocina de mi casa en Cartagena. ¿Quién responde? NO hay derecho. Con el agua hasta el cuello", escribió la presentadora.

"No, no es una foto artística. Son mis pies dentro de la cocina de mi casa en Cartagena."

Como consecuencia de la mala salida del agua por las válvulas de pico de pato instaladas en la bahía Castillo Grande, así quedan las calles y ni se imaginan las casas. Siguen haciendo obras que NO sirven y que cuestan miles de millones de pesos !