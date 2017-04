Jorge Luis Jerez, de vender peto a imitador de Martín Elías

Participar en ‘Yo me llamo’ para Jorge Luis Jerez Zurita fue la mejor experiencia de su carrera musical. Imitó a la altura a Martín Elías, el intérprete de éxitos como ‘El látigo’ y ‘El terremoto’.

Jorge Luis nació en Plato, Magdalena, se crió en Valledupar y a los 18 años se vino a vivir a Cartagena donde conoció a la que hora es su esposa y conformó una familia.

Dice que su residencia en Cartagena no ha sido fácil, Jorge siempre fue consciente de su don para cantar, pero no triunfó antes en la música a pesar de haber lanzado al mercado dos trabajos discográficos ‘Hoy mañana y siempre’, es uno de ellos. Asegura que sus producciones no fueron comerciales porque no lo respaldaba ninguna casa disquera, por lo tanto únicamente sonaron en la radio algunos temas.

Con una familia que sostener, Jorge se dedicó a vender peto en el barrio, Olaya Herrera , 13 de junio y La providencia, junto a su esposa, la que según él ha pasado a su lado “las verdes y las maduras”.

Recuerda que en la versión anterior de ‘Yo me llamo’ se presentó imitando a Martín Elías pero la falta de repertorio del artista hizo que el jurado le negara la participación.

Este fue su último intento y le resultó, llegó lejos, donde pocos alcanzan.“No podía desaprovechar esta oportunidad, aunque ahora me dicen es Marín Elías, pero no importa, ya me identifican”, dice el intérprete.

Recibió el respaldo de toda la costa, algunas zonas del interior y se su ídolo, Martín Elías, quien le expresó su apoyo públicamente en las redes sociales y cuenta Jorge que por mensajes internos le decía qué detalles debía pulir para ser “el doble exacto”.

Sus hijos, Bryan de 12 años y Danna Paola, de 9, son los más orgullosos por tener un papá talentoso que ha esperado con paciencia los frutos de lo que ha sembrado.

“Yo le dije un día: Vamos a dejar de vender peto y enfoquémonos en la música, el tiempo de Dios es perfecto, tú naciste para la música, vas a ver que te va a llegar tu momento”, dice su esposa Ana Medramo, quien también es su mánager.

Con el canal tendrá una serie de conciertos en diferentes ciudades donde será Martín Elías, y en sus conciertos privados será Jorge Jerez. La misma persona y el mismo entusiasmo.

Jorge pretende que la imagen de de prepotente que algunos percibieron de él, se den el tiempo para conocer su personalidad. El asegura que es un hombre humilde que “viene de abajo”, tratando de triunfar en la música.