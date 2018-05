¿Se parecen? Fotos confirmarían parecido de hija de Kylie Jenner con su escolta

Stormi, la hija de Kylie Jenner, es una de las bebés más famosas de las redes sociales, pues su nombre le da la vuelta al mundo no solo por ser parte de la familia Kardashian sino también porque en redes sociales se habla de que Travis no sería el padre de la niña sino el escolta de su madre Tim Chung.

Desde el 1 de febrero que nació la niña, usuarios en la web han tratado de buscarle parecido con su padre, pero la verdad es que Stormi no se parece a su progenitor. Ahora, tras conocerse unas fotos del guardaespaldas de Kylie las dudas de paternidad volvieron a salir a flote, pues no cabe duda de que la niña tiene rasgos del chico.

¿Coincidencia? No sabemos, lo cierto es que fotos y videos que están circulando por las redes demuestran que Stormi se parece más al escolta que a su padre Travis Scott, por lo que los comentarios y críticas no se han hecho esperar.

Aunque las similitudes de la niña con el escolta son muy obvias, Kylie no se ha pronunciado al respecto.

Cabe recordar que la bebé nació el pasado 1 de febrero y el anuncio del nombre de su hija se convirtió en el mensaje más popular en la red social, superando el del embarazo de Beyonce de 2017.

Aquí te dejamos algunas fotos. ¡Juzgue usted mismo!

Kylie Jenner’s baby is her bodyguard’s, change my mind. pic.twitter.com/Gkea1q7jFn — mckauley delonjay (@mckooley) 2 de mayo de 2018

Just me that thinks stormi looks like kylies bodyguard? pic.twitter.com/czlTDUI0hd — Leah Robb (@LeahRobb02) 3 de mayo de 2018

why does Stormi Jenner look like Kylie’s bodyguard? pic.twitter.com/9Be005qfhM — K$ (@OfficialKito) 2 de mayo de 2018

lo único que tengo claro es que la hija de @KylieJenner puede ser de cualquiera menos de su padre @trvisXX pic.twitter.com/a3kCIJ5m33 — Rakel con k (@tenototenso_) 5 de mayo de 2018