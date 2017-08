¿Se pasó de Photoshop? Jessica Cediel criticada por seguidores en Instagram

No cabe duda de que a Jessica Cediel le encanta descrestar a sus seguidores con fotos y videos en sus redes sociales provocando todo tipo de comentarios de sus fanáticos, quienes siempre están atentos a sus publicaciones.

Esta vez Cediel compartió una foto en la sala de su apartamento donde luce un short y una blusa corta que deja ver su pequeña cintura, tacones y una pose inclinada que ha recibido miles de burlas de usuarios que afirman que parece que estuviera “en el baño” o “bailando alguna canción cómica”.

Eso no fue todo, ya que la modelo también fue criticada porque al parecer su imagen tenía exceso de Photoshop, pues su cintura aparece más pequeña que de costumbre y su ombligo casi no se ve. Sin embargo hubo otros internautas que le escribieron mensajes positivos y de apoyo a la bogotana.

“No pero para qué, la pierna se le ve medio rara”, “Mucho Photoshop, que horror por Dios”, “Oiga !eso es puro Photoshop”, fueron algunos de los comentarios negativos que recibió Jessica en la fotografía de Instagram, la cual ya cuenta con más de 100 mil ‘me gusta’.

A pesar de esto, la ex de Pipe Bueno decidió no prestarle atención a las críticas mal intencionadas y por el contrario manifestó que prefiere seguir con su exitosa carrera y que no dejará de publicar sus bailes y fotos en Instagram. Además confesó que es adicta a compartir con sus seguidores todo tipo de cosas referentes a su estilo de vida.

“Siempre adelante a pesar de lo que sea. ¡Esa es la actitud mi gente linda! Que nada ni nadie los detenga”, escribió Jessica junto a una imagen.

Whatever...! SIEMPRE ADELANTE a pesar de lo que sea. Esa es la actitud mi gente linda! Que nada ni nadie los detenga. Una publicación compartida de Jessica Cediel (@jessicacedielnet) el 14 de Ago de 2017 a la(s) 5:41 PDT

Cabe recordar que Cediel estuvo radicada en Miami pero regresó a Colombia a presentar el programa musical Yo me llamo del canal Caracol junto a Ernesto Calzadilla donde tuvo mucho éxito, pues su estilo, naturalidad y carisma llamó la atención de los televidentes.