Se perfila una nueva estrella del canto y la actuación

Se trata de ‘Juancho’ Fuentes, talentoso cantante y actor guajiro residenciado en Santa Marta, quien tiene una destacada actuación en ‘Los Morales’, serie altos niveles de sintonía.

Fuentes, quien en la exitosa serie de televisión inspirada en la dinastía creada por Miguel Morales, interpreta a ‘Tico’ Zuleta, el mejor amigo de Kaleth Morales en la universidad, es reconocido por los expertos como una promisoria figura en el canto y en el mundo actoral. En ‘Los Morales’ participa en 30 capítulos.

Juan José Fuentes Díaz, como es su nombre de pila, es oriundo de El Molino, departamento de La Guajira, donde nació el 16 de diciembre de 1993. Su vocación por el canto la reveló desde temprana edad.

TRAYECTORIA

A sus 24 años, su carrera ya es una cadena de éxitos, entre los que se resalta el primer lugar como ‘La mejor voz’ en el Festival Vallenato de Valledupar del año 2007.

Así mismo, en 2011 formó parte, en la parte vocal, del proyecto Generación 3, de Puerto La Cruz (Venezuela), donde grabó la cadenciosa pieza ‘Mi único vicio’, de Ciro Fuentes. Esa canción posicionó a Generación 3 como Grupo Revelación en los Premios Mara Internacional de Venezuela.

‘Juancho’ Fuentes fue proclamado Rey de Reyes en el Festival Indio Tayrona de Santa Marta, y se destaca su participación en el reality Idol Colombia, del Canal RCN.

En la actualidad, ‘Juancho’ Fuentes forma parte del elenco de la exitosa serie de televisión ‘Los Morales’.

“La música es mi razón de ser. La llevo en la sangre y me otorga alegría desbordante. Y esa alegría se la transmito al público”, señala.

SU LLEGADA A ‘LOS MORALES’

Comenta como se dieron las cosas para ingresar a la novela:

“Estaba cantando en la fiesta de una actriz amiga en Barranquilla en un cumpleaños. Al día siguiente de la fiesta ya me iba. Un amigo no me dejó ir. La amiga que me invitó a la fiesta me escuchó otra vez y me dijo que cantaba bien, y me dice, ‘viene una novela, me gustaría que hicieras un casting’; entonces le envié un video y funcionó: me llamaron para hacer el casting en Bogotá, hice el casting y quedé en la novela”.

“El papel de ‘Tico’ Zuleta personifica a Héctor Zuleta, hijo de ‘Poncho’ Zuleta. Héctor estudió Medicina en la universidad del Sinú en Cartagena con Kaleth. Eran grandes amigos, empezaron juntos la Universidad. Héctor fue el que le enseñó a Kaleth los primeros pasos de la guitarra y el primer sencillo que hizo Kaleth lo vivieron juntos. Un proceso bastante grande de amistad, de colaboración y de ayuda, se dieron muchísimo la mano”, relata ‘Juancho’ Fuentes

“Recibí mucha colaboración de Jerónimo, el que hace el papel de Kalet y todos los compañeros que participan en la novela. Hubo mucho trabajo y sacrificio para hacer esta novela. En la filmación todo salió bien, hay que trabajar desde muy temprano hasta altas horas de la noche”, indicó Fuentes.

Asegura que en el proceso de la actuación recibió ayuda de Víctor Hugo Trespalacios y Kimberly Reyes, y dentro de la filmación Jerónimo Cantillo, quien personifica a Kaleth.

De momento, ‘Juancho’ Fuentes ha pasado a ser uno de los nuevos actores con mayor fuerza actoral en la serie, donde interpreta al mejor amigo de Kaleth en la Universidad.